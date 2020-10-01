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Вирусолог раскрыл главную ошибку заболевших COVID-19

, ИА "Амител"
Ученый Виктор Зуев призвал россиян не заниматься самолечением
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что главной ошибкой заразившихся коронавирусом россиян стало нежелание обращаться за медицинской помощью.

"Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека", – заявил вирусолог в эфире "Национальной службы новостей".

Ученый также упомянул, что основной симптом COVID-19 – отсутствие обоняния. Однако такое проявление также может говорить о гриппе или ОРВИ.

Ранее доктор Мясников перечислил симптомы коронавируса, которые требуют обращения к врачу.

По последним данным, в России зафиксировали 1 176 286 заболевших коронавирусом и 20 722 летальных случая.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

1.10.2020 09:46
Alex1976

А врач скажет принимайте арбидол.

1.10.2020 09:46
- гость -

а конкретного ничего и не сказал-пустота информационная заполненная всякими противоречивыми личными мнениями, что еще больше нигилизирует народ в вопросе наличия ковида и возможности уберечься от заражения

1.10.2020 09:55
- гость -

Люди пишут что вызывают врача и он не приходит вообще, ни в тот день, ни на следующий.
Не успевают.

1.10.2020 10:01
Гость

Ага. Ты ещё попробуй дозвониться в поликлинику. Ребенку 2 часа вызывала врача и не смогла дозвониться. Пришлось самой везти... А там ещё стоять в очереди 2 часа...

1.10.2020 10:42
- гость -

Замучили. То не обращайтесь по пустякам, то сразу обращайтесь по первым признакам. То сдавайте тесты, то не сдавай. Правильно в начале пандемии шутили, что в России введён режим ХЗ!

1.10.2020 11:00
гость

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью», — сказал вирусолог.

По его словам, отсутствие обоняния является главным симптомом коронавируса. Однако это также может быть признаком, как ОРВИ, так и гриппа, отметил эксперт.

«Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему», — пояснил специалист.

В свою очередь, врач и телеведущий Александр Мясников считает, что заболевшему коронавирусом пациенту, у которого температура поднялась до 37,5 градусов, лучше лечиться в домашних условиях.Комментируя высказывание Мясникова, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн отметил, что к советам медика стоит прислушиваться. По его словам, большинство случаев коронавирусной инфекции следует лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. Только пациентов с тяжелой формой коронавируса следует лечить в больнице, заявил Альштейн.

Он отметил, что самостоятельно отличить симптом COVID-19 от гриппа и ОРВИ довольно сложно. Вирусолог также счел необходимым, чтобы пациент сдавал тест на наличие коронавируса. Также Альтштейн напомнил тот факт, что врач может взять мазок из носа и глотки у пациента на дому; для этого ему не обязательно ехать в больницу.

1.10.2020 11:00
гость

Ага, вызовите врача))) наивный)

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