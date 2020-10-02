Умер завотделением травматологии алтайской БСМП Игорь Деев

Заведующий первым травматологическим отделением КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи" Игорь Деев скончался 1 октября 2020 года на 66-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края.

По данным "Политсибру", медик был заражен коронавирусом.

Деев окончил лечебный факультет АГМИ в 1977 году, после чего был принять врачом-травматологом в БСМП. После прохождения армии и клинической ординатуры Ленинградского мединститута продолжил работу в больнице, а с 1996 года возглавил первое травматологическое отделение. По его инициативе были созданы краевой центр тяжелой сочетанной травмы, отделение травмы кисти и вертебрологии.

Деев имел звание "Почетной донор России", награждался почетными грамотами администрации Алтайского края и Барнаула. Приказом Минздрава РФ был награжден почетным званием "Заслуженный врач Российской Федерации".