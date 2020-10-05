Алтайские спасатели помогли тонущей корове

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай

Сотрудники МЧС по Республике Алтай спасли лошадь, провалившуюся в выгребную яму, и корову, которая едва не утонула в пруду. С помощью веревок и специальных приспособлений животных удалось вытянуть из западни, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пожарные продолжают оказывать помощь населению в ситуациях, связанных с животными. Так, 4 октября в селе Турочак в пруду тонула корова. Пожарными 6ПСЧ животное извлечено на берег и передано хозяевам. В с. Элекмонар Чемальского района в выгребную яму упала лошадь. Пожарные 5ПСЧ вытащили животное на поверхность и передали хозяевам", – говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что в Бийске собака искусала трехлетней девочке лицо, пока хозяева пса наслаждались спиртным.