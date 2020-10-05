Почти 11 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России обнаружили 10 888 новых случаев коронавируса, сообщает федеральный оперштаб. Общее число заболевших в стране – 1 225 889.
Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (+3537 человек за сутки). Далее расположились Санкт-Петербург (+407), Московская (+339), Ростовская (+244) и Нижегородская (+198) области. Алтайский край (+104) по приросту больных на 5 октября занял 24-е место.
Выздоровели за весь период пандемии 982 324 человека, в том числе 3181 – за прошедшие сутки.
Умерло еще 117 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В общей сложности в России скончались 21 475 человек.
Комментарии
треть в москве? То есть, если избавиться от нее, то эпидемия в общем то будет решена? ) ) ) )
Алтайский край молодец, всего +104, уже почти победили эпидемию!
Не то что в Москве, фу-фу-фу
В стране за неделю рост почти +100%, а в Алтайском крае +10%
Слава Алтайской медицине, министру слава!