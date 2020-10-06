Минувший сентябрь в России оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений, которая насчитывает 130 лет.

"На всей территории Российской Федерации, за исключением отдельных районов Камчатского и Алтайского краев, средняя температура воздуха превысила норму", – говорится на сайте Росгидромета.

По данным синоптиков, высокие показатели термометров зафиксировали по всему Северному полушарию. Так, в Арктике это был второй самый теплый сентябрь с 1891 года, а в Европе средняя температура воздуха за месяц входит в первую тройку самых высоких значений.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 5 октября, жители Барнаула в отдельных районах города наблюдали первый снег.