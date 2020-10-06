Следком начал проверку после сообщений о нападении собаки на девочку в Бийске

Следственный комитет Алтайского края организовал проверку после сообщения о том, что в одной из квартир Бийска трехлетнюю девочку искусала собака. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Следователям предстоит узнать обстоятельства, при которых ребенок получил травмы. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как ранее сообщил amic.ru, в одной из бийских квартир собака набросилась на ребенка, пока хозяева пса распивали алкоголь. Трехлетняя девочка со старшим братом и дядей пришла в гости к знакомым, у которых была собака.

Сначала животное заперли на балконе, однако потом запустили в комнату. Когда ребенок подошел к псу, чтобы с ним поиграть, тот набросился на девочку и укусил за лицо, разорвав щеку и верхнюю губу.

На помощь малышке пришли соседи, а вот хозяева квартиры, по словам очевидцев, продолжили застолье и даже пытались воспрепятствовать тем, кто хотел оказать помощь ребенку.