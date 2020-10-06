ЦИК Киргизии признал недействительными результаты парламентских выборов

Итоги парламентских выборов в Киргизии признаны недействительными на фоне протестных акций. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

"Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", – сказала она.

После объявления итогов голосования на улицы Бишкека вышли протестующие. Они устроили штурм Белого дома и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие потребовали провести повторные выборы и захватили здание Белого дома. В ходе столкновений пострадали 590 человек. Один человек погиб, пишет РБК.