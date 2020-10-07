За сутки в России выявили более 11 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 11 115 новых случаев COVID-19, информирует федеральный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране выросло до 1 248 619.

Наибольший прирост инфицированных в Москве (+3 229 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+456), Московской (+395), Ростовской (+255) и Нижегородской (+227) областях. По данным на 7 октября, Алтайский край (+129) занял 18-ю строчку рейтинга.

С начала эпидемии в стране болезнь побороли 995 275 россиян, в том числе 6699 – за минувшие сутки.

Скончались еще 202 пациента с коронавирусом. В общей сложности в стране подтверждено 21 865 летальных случаев.