Жителям Алтайского края выплатили больше 150 тысяч рублей за сдачу незаконного оружия

С начала года в Алтайском крае люди сдали 36 единиц незаконно хранящегося оружия. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Жители региона принесли 2 единицы оружия с нарезным стволом, 30 единиц гладкоствольного оружия, 3 ствола от огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и 1 ствол от длинноствольного нарезного однозарядного огнестрельного оружия, а также 95 патронов. Тем кто добровольно сдал незаконно хранящееся оружие, назначено вознаграждение на общую сумму в 148 тысяч 270 рублей.

За незаконное хранение оружия предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы, однако люди, которые добровольно сдают его правоохранителям, освобождаются от ответственности.