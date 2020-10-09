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Замдиректора школы на Камчатке заподозрили в насилии над третьеклассницей

, ИА "Амител"
Следователи проводят проверку
Фото: tourprom.ru

Фото: tourprom.ru

Заместителя директора одной из сельских школ в Камчатском крае заподозрили в надругательстве над третьеклассницей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По версии правоохранителей, мужчина изнасиловал ребенка, находясь с ним в одном классе. Возбуждено уголовное дело по статье "Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". 

"В ходе следствия будет проведена в том числе и судебная экспертиза с целью установления наличия у мужчины сексуального расстройства в виде педофилии", – уточнили в пресс-службе ведомства. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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