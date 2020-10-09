Онищенко оценил рост случаев заражения COVID-19 в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко посоветовал не пугаться рекордного прироста случаев заражения коронавирусом в стране.

По его словам, прирост будет продолжаться, поскольку сейчас идет прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости, который все и так ожидали.

"В этом подъеме, который мы сейчас наблюдаем, до 60% случаев легкого течения болезни и бессимптомного носительства. Главные группы, в которых заболевание проходит тяжело, – это старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. Поэтому задача у всех нас одна – выполнять все требования: маски, соблюдение гигиены, социальное дистанцирование, защита групп риска", – сказал академик в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он также выразил уверенность, что повсеместное закрытие всего, как это было весной, не поможет ситуации. Такие меры приведут к обострению других проблем со здоровьем – гиподинамии, психозу и так далее. Поэтому для противостояния пандемии все должны сделать прививку, как это представится возможным.

Ранее Онищенко оценил реакцию мирового сообщества на коронавирус на "твердую двойку", отметив, что лишь некоторые страны дали адекватный ответ на пандемию.