Алтайский комик выступил на телеканале ТНТ со стендапом про родину

22-летний стендап-комик Ерсултан Каранов из Горно-Алтайска выступил в шоу "Открытый микрофон" на канале ТНТ. Выпуск вышел в эфир 9 октября. В своем выступлении юморист посвятил несколько шуток Горному Алтаю.

"Я из Республики Алтай, и из-за закрытых границ многие этим летом выяснили, что это, оказывается, туристический регион. Больше всего, конечно, был удивлен наш министр туризма – человеку пришлось даже с отдыха на Алтай вернуться", – пошутил комик.

Стендапер также рассказал, что многие приехавшие отдыхать на Алтай привыкли к пятизвездочным отелям. Однако вместо этого в регионе оказались одни турбазы, да и те – не пятизвездочные. "Не может быть пять звезд у места, где на белье стоит маркировка "Сшито в исправительной колонии № 49", – заявил он.

Упомянул юморист и о падающих компонентах космических ракет в Горном Алтае, которые, по его словам, могут даже стать причиной смерти человека.

"Весь мир запомнил, как Гагарин сказал: "Поехали!", и только у нас помнят, как он сказал: "Сбрасываем", – отметил комик.

И хоть жюри не взяли Каранова в следующий тур, они сочли его выступление неплохим и заявили, что у него есть будущее.