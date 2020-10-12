В России выявили свыше 13,5 тысячи случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России лабораторно подтвердили 13 592 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 достигло 1 312 310 человек.

Как сообщает федеральный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, лидером по приросту остается Москва (+4395). Второе место занимает Санкт-Петербург (+539), третье – Московская область (+440). Алтайский край, в котором за минувшие сутки выявили 169 инфицированных, на 12-м месте.

Полностью выздоровели за последние 24 часа 3793 человека, всего вылечились 1 024 235 россиян.

С подтвержденным коронавирусом за сутки скончались еще 125 пациентов, всего за время эпидемии в России умерло 22 722 человека.