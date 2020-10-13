Милонов раскритиковал посмеявшуюся над зарплатой пожарных Самбурскую

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко ответил посмеявшейся над зарплатой пожарных актрисе Настасье Самбурской. Об этом сообщает сайт Пятого канала.
Ранее в Instagram у артистки спросили, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. Она ответила, что люди таких профессий получают около 30-35 тысяч рублей, чего ей недостаточно. Актриса отметила, что не намерена обеспечивать такого мужчину.
"Эта самка обозначила себя, как сказать, красными флажками, что нормальные честные люди на нее обращать внимание не должны. Что она будет выходить замуж не за человека, а за его кошелек", – заявил Милонов.
Он подчеркнул, что артистка не всегда будет молодой и для кого-то симпатичной. Поэтому ей не стоило бы рассчитывать на то, что ее не бросят, когда она будет в возрасте. Тем не менее депутат похвалил ее за искренность.
"Так что очень-очень честно с ее стороны (признаться, – прим. ред.), что честные люди, не берущие взятки, ей не интересны", – подытожил парламентарий.
Добавим, что пользователи соцсетей также упрекнули Самбурскую в меркантильности и напомнили, что главное в отношениях – совсем не деньги.
Комментарии
Милонов озвучил критерий нормальности. Нищая голь перекатная вот это значит нормально. Услышали.
Оба твари. Ковид на них нет.
Кто такой Милонов? Сколько подписчиков в инстаграмме, а сколько лайков в день? Да и топлес показать нечего. Так что пусть молчит)
Аборигену
Дамочка вообще-то повесила на себя объявление: "СтОю дорого! "
Кто обозначает свою стоимость в этом контексте, не мне вам рассказывать. А Милонов тут ни пристебай, ни пришей
Милонов хоть детей растит, а вот какая польза от стрекозы? И какая польза от вечно недовольных комментаторов амика?
Хотя конечно басня Крылова стала восприниматься совсем по другому. Теперь муравей сколько ни работает -всё нищий, а вот стрекоза может нажужжать много денежки.
да в общем-то ничего плохого не сказала, просто ответила на провокационный вопрос.
но актеры в России получают неоправданно много. вспомните, что Ефремов сказал непосредственно после ДТП о своих доходах. а кино, разве они снимают хорошие фильмы при этом? при таких ох каких высоких доходах)
13.10.2020 11:04
- гость -
Дамочка вообще-то всего-навсего высказала своё мнение. Все, кто с ней не согласен, отстаивают своё право на нищету. Ну так будьте и дальше нищими, она то тут при чём?
Абориген ты много ли создал своим трудом чтобы богатым быть. Звездеть на амике приносит много денег? Или ты предлагаешь завести колонии рабов и жить ща их счет???
А может считаешь что пинать мячик по полю хорошая работа и приносит справедливый доход в миллионы евро?
13.10.2020 11:33
- гость -
Открою тебе маленький секрет мой юный друг. Чтобы жить более-менее обеспечено, не надо создавать многое собственными руками, не надо быть богатым, не надо много денег и рабов. Справедливый доход это не миллион евро.
Самый лучший доход здоровье.
И я тебе открою секрет , абориген. Все материальные ценности создаются людьми . И желание одних быть богатыми обязательно имеет ввиду что за счет чужого труда. Если же ты имел ввиду справедливый доход, то каким он должен быть пока общество кормит армии бездельников- всех тех кто трудом не производит материальные продукты. Сюда входят и депутаты и армия, врачи учителя, риэлторы, банкиры и прочая.Так вот когда непроизводящих Ничего в обществе больше чем реально создающих, как можно быть богатым???
Жду ответа, абориген
13.10.2020 12:00
- гость -
А ты не неси эту социалистическую ересь про чужой труд и всё встанет на свои места. Не надо говорить за общество, депутатов и прочее. Говори только за себя.
Девиз : каждый за свое пузо. Браво абориген. Результаты уже плачевны. Дальше будет хуже.
Все понятно, дальше своего корыта ничего не видим.
Ну вот видите. Ну откуда у вас могут быть деньги. Вы ведь ребята вообще что называется не алё.
13.10.2020 11:53
АБОРИГЕН
Чтобы жить более-менее обеспечено, не надо создавать многое собственными руками, не надо быть богатым, не надо много денег и рабов.
Под это подходит - чиновник, на доходном месте
И я тебе открою секрет , абориген. Все материальные ценности создаются людьми . И желание одних быть богатыми обязательно имеет ввиду что за счет чужого труда. Если же ты имел ввиду справедливый доход, то каким он должен быть пока общество кормит армии бездельников- всех тех кто трудом не производит материальные продукты. Сюда входят и депутаты и армия, врачи учителя, риэлторы, банкиры и прочая.Так вот когда непроизводящих Ничего в обществе больше чем реально создающих, как можно быть богатым???
рассуждения Не далекого глупого человека,
к тому же с глубоким комплексом неполноценности.
В общем мамка дает аборигену денег, а откуда они он не знает. Съехал с рельс, еще и понужать вздумал. Лет через 5 он наверное калибром будет.
В здоровом обществе, людей непроизводящих ничего не может быть больше 30%. Остальные должны быть созидатели.
Ну а такие как вы без комплексов, просто живете за счет других, и еще имеете наглость писать что мало получаете.
А может ждете что такие как навальный вам честных эксплуататоров приведут через гражданскую войну.
13.10.2020 12:25
- гость -
когда вместо аргументов ставят диагноз, то видимо больше сказать нЕчего
рассуждения Не далекого глупого человека,
к тому же с глубоким комплексом неполноценности.
Для вас мисс Самбурская, она без комплексов.
Аборигену
Дамочка высказала свое мнение?- Да
Дамочка обозначила цену к своему телу?-Да, не в точной цифре, но суть дела не меняет
Чем отличается от девочек по вызову в сауну? -Ничем, только ценой
Как называется эта категория женщин? - Все знают
Как относятся мужики к любви за деньги?- По-разному.
Как относятся к любви за деньги женщины? -За деньги любят тех, кого без денег не любят.
Так ты Абориген, из каких?
А остальные рассуждения о доходах и расходах-демагогия
13.10.2020 13:54
- гость -
Понимаешь, тут дело вот в чём. Тела, сауны, любовь за деньги и без, это не более чем твоя вольная фантазия, лакмусовая бумажка. Тебя никто не просил, как и многих тут в комментариях, а вы взяли и расчехлились. Процесс этот для тебя и тебе подобных не осознанный и мало контролируемый, по этому скажу ещё раз, скорей всего это в тебе ничего не изменит, но всё же, она не об этом говорит.
Возникает законный вопрос - почему люди рискующие жизнью получают мизерную зарплату, а Минолов член ПЖИВ имеет в десятки раз больше?! Ведь кроме вреда стране, ее населению это существо ничего полезного не делает! При этом постоянно инициирует скандалы и наезды на свободомыслящих людей...
тебя никто не просил, как и многих тут в комментариях,
Абориген, самому-то не смешно? ты -то сам тут сидишь целыми днями, или это твой способ большо-о-ого заработка, о котором ты тут второй день рассказываешь, и который, конечно, более уважаем, чем профессия "пожарного или следователя".
Уж лучше иногда смолчать, чем высказаться
Свободомыслящих людей...-Недалеко мыслящих, скандальных людей. А лишится она всех денег, опустится на дно, как тогда она может запеть? Правильно Милонов сказал.
13.10.2020 15:52
- гость -
Действительно, ты бы лучше смолчал. Нагородил чёрти что.
13.10.2020 13:54
- гость -
к сожалению, это не рассуждения о доходах и не демагогия, это основополагающие вещи для построения экономики страны.
А вы продолжайте жить спросом и предложением, и верить что это единственный правильный путь....
Все рассуждения о приоритете денег над человеческими отношениями или наоборот (для кого как)закончились бредом сумасшедших