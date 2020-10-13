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Новости

Милонов раскритиковал посмеявшуюся над зарплатой пожарных Самбурскую

, ИА "Амител"
По словам парламентария, актриса дала понять, что нормальные честные люди не должны обращать на нее внимание
Фото: ipolk.ru

Фото: ipolk.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко ответил посмеявшейся над зарплатой пожарных актрисе Настасье Самбурской. Об этом сообщает сайт Пятого канала.

Ранее в Instagram у артистки спросили, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. Она ответила, что люди таких профессий получают около 30-35 тысяч рублей, чего ей недостаточно. Актриса отметила, что не намерена обеспечивать такого мужчину.

"Эта самка обозначила себя, как сказать, красными флажками, что нормальные честные люди на нее обращать внимание не должны. Что она будет выходить замуж не за человека, а за его кошелек", – заявил Милонов.

Он подчеркнул, что артистка не всегда будет молодой и для кого-то симпатичной. Поэтому ей не стоило бы рассчитывать на то, что ее не бросят, когда она будет в возрасте. Тем не менее депутат похвалил ее за искренность.

"Так что очень-очень честно с ее стороны (признаться, – прим. ред.), что честные люди, не берущие взятки, ей не интересны", – подытожил парламентарий.

Добавим, что пользователи соцсетей также упрекнули Самбурскую в меркантильности и напомнили, что главное в отношениях – совсем не деньги.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.10.2020 10:54
АБОРИГЕН

Милонов озвучил критерий нормальности. Нищая голь перекатная вот это значит нормально. Услышали.

13.10.2020 10:57
- гость -

Оба твари. Ковид на них нет.

13.10.2020 11:03
Как то так

Кто такой Милонов? Сколько подписчиков в инстаграмме, а сколько лайков в день? Да и топлес показать нечего. Так что пусть молчит)

13.10.2020 11:04
- гость -

Аборигену

Дамочка вообще-то повесила на себя объявление: "СтОю дорого! "
Кто обозначает свою стоимость в этом контексте, не мне вам рассказывать. А Милонов тут ни пристебай, ни пришей

13.10.2020 11:13
Она

Милонов хоть детей растит, а вот какая польза от стрекозы? И какая польза от вечно недовольных комментаторов амика?

13.10.2020 11:19
- гость -

Хотя конечно басня Крылова стала восприниматься совсем по другому. Теперь муравей сколько ни работает -всё нищий, а вот стрекоза может нажужжать много денежки.

13.10.2020 11:29
гiсть

да в общем-то ничего плохого не сказала, просто ответила на провокационный вопрос.
но актеры в России получают неоправданно много. вспомните, что Ефремов сказал непосредственно после ДТП о своих доходах. а кино, разве они снимают хорошие фильмы при этом? при таких ох каких высоких доходах)

13.10.2020 11:30
АБОРИГЕН

13.10.2020 11:04
- гость -
Дамочка вообще-то всего-навсего высказала своё мнение. Все, кто с ней не согласен, отстаивают своё право на нищету. Ну так будьте и дальше нищими, она то тут при чём?

13.10.2020 11:33
- гость -

Абориген ты много ли создал своим трудом чтобы богатым быть. Звездеть на амике приносит много денег? Или ты предлагаешь завести колонии рабов и жить ща их счет???
А может считаешь что пинать мячик по полю хорошая работа и приносит справедливый доход в миллионы евро?

13.10.2020 11:53
АБОРИГЕН

13.10.2020 11:33
- гость -
Открою тебе маленький секрет мой юный друг. Чтобы жить более-менее обеспечено, не надо создавать многое собственными руками, не надо быть богатым, не надо много денег и рабов. Справедливый доход это не миллион евро.

13.10.2020 11:54
- гость -

Самый лучший доход здоровье.

13.10.2020 12:00
- гость -

И я тебе открою секрет , абориген. Все материальные ценности создаются людьми . И желание одних быть богатыми обязательно имеет ввиду что за счет чужого труда. Если же ты имел ввиду справедливый доход, то каким он должен быть пока общество кормит армии бездельников- всех тех кто трудом не производит материальные продукты. Сюда входят и депутаты и армия, врачи учителя, риэлторы, банкиры и прочая.Так вот когда непроизводящих Ничего в обществе больше чем реально создающих, как можно быть богатым???
Жду ответа, абориген

13.10.2020 12:04
АБОРИГЕН

13.10.2020 12:00
- гость -
А ты не неси эту социалистическую ересь про чужой труд и всё встанет на свои места. Не надо говорить за общество, депутатов и прочее. Говори только за себя.

13.10.2020 12:05
- гость -

Девиз : каждый за свое пузо. Браво абориген. Результаты уже плачевны. Дальше будет хуже.

13.10.2020 12:06
- гость -

Все понятно, дальше своего корыта ничего не видим.

13.10.2020 12:08
АБОРИГЕН

Ну вот видите. Ну откуда у вас могут быть деньги. Вы ведь ребята вообще что называется не алё.

13.10.2020 12:09
Как то так

13.10.2020 11:53
АБОРИГЕН

Чтобы жить более-менее обеспечено, не надо создавать многое собственными руками, не надо быть богатым, не надо много денег и рабов.

Под это подходит - чиновник, на доходном месте

13.10.2020 12:25
- гость -

И я тебе открою секрет , абориген. Все материальные ценности создаются людьми . И желание одних быть богатыми обязательно имеет ввиду что за счет чужого труда. Если же ты имел ввиду справедливый доход, то каким он должен быть пока общество кормит армии бездельников- всех тех кто трудом не производит материальные продукты. Сюда входят и депутаты и армия, врачи учителя, риэлторы, банкиры и прочая.Так вот когда непроизводящих Ничего в обществе больше чем реально создающих, как можно быть богатым???

рассуждения Не далекого глупого человека,
к тому же с глубоким комплексом неполноценности.

13.10.2020 12:40
- гость -

В общем мамка дает аборигену денег, а откуда они он не знает. Съехал с рельс, еще и понужать вздумал. Лет через 5 он наверное калибром будет.

13.10.2020 12:48
- гость -

В здоровом обществе, людей непроизводящих ничего не может быть больше 30%. Остальные должны быть созидатели.
Ну а такие как вы без комплексов, просто живете за счет других, и еще имеете наглость писать что мало получаете.
А может ждете что такие как навальный вам честных эксплуататоров приведут через гражданскую войну.

13.10.2020 13:28
- гость -

13.10.2020 12:25
- гость -

когда вместо аргументов ставят диагноз, то видимо больше сказать нЕчего

13.10.2020 13:34
для 13.10.2020 12:25

рассуждения Не далекого глупого человека,
к тому же с глубоким комплексом неполноценности.

Для вас мисс Самбурская, она без комплексов.

13.10.2020 13:54
- гость -

Аборигену

Дамочка высказала свое мнение?- Да
Дамочка обозначила цену к своему телу?-Да, не в точной цифре, но суть дела не меняет
Чем отличается от девочек по вызову в сауну? -Ничем, только ценой
Как называется эта категория женщин? - Все знают
Как относятся мужики к любви за деньги?- По-разному.
Как относятся к любви за деньги женщины? -За деньги любят тех, кого без денег не любят.

Так ты Абориген, из каких?
А остальные рассуждения о доходах и расходах-демагогия

13.10.2020 14:36
АБОРИГЕН

13.10.2020 13:54
- гость -
Понимаешь, тут дело вот в чём. Тела, сауны, любовь за деньги и без, это не более чем твоя вольная фантазия, лакмусовая бумажка. Тебя никто не просил, как и многих тут в комментариях, а вы взяли и расчехлились. Процесс этот для тебя и тебе подобных не осознанный и мало контролируемый, по этому скажу ещё раз, скорей всего это в тебе ничего не изменит, но всё же, она не об этом говорит.

13.10.2020 14:50
- гость -

Возникает законный вопрос - почему люди рискующие жизнью получают мизерную зарплату, а Минолов член ПЖИВ имеет в десятки раз больше?! Ведь кроме вреда стране, ее населению это существо ничего полезного не делает! При этом постоянно инициирует скандалы и наезды на свободомыслящих людей...

13.10.2020 15:52
- гость -

тебя никто не просил, как и многих тут в комментариях,

Абориген, самому-то не смешно? ты -то сам тут сидишь целыми днями, или это твой способ большо-о-ого заработка, о котором ты тут второй день рассказываешь, и который, конечно, более уважаем, чем профессия "пожарного или следователя".
Уж лучше иногда смолчать, чем высказаться

13.10.2020 15:54
- гость -

Свободомыслящих людей...-Недалеко мыслящих, скандальных людей. А лишится она всех денег, опустится на дно, как тогда она может запеть? Правильно Милонов сказал.

13.10.2020 16:18
АБОРИГЕН

13.10.2020 15:52
- гость -
Действительно, ты бы лучше смолчал. Нагородил чёрти что.

13.10.2020 17:05
- гость -

13.10.2020 13:54
- гость -
к сожалению, это не рассуждения о доходах и не демагогия, это основополагающие вещи для построения экономики страны.

А вы продолжайте жить спросом и предложением, и верить что это единственный правильный путь....

13.10.2020 18:04
- гость -

Все рассуждения о приоритете денег над человеческими отношениями или наоборот (для кого как)закончились бредом сумасшедших

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