Милонов раскритиковал посмеявшуюся над зарплатой пожарных Самбурскую

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко ответил посмеявшейся над зарплатой пожарных актрисе Настасье Самбурской. Об этом сообщает сайт Пятого канала.

Ранее в Instagram у артистки спросили, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. Она ответила, что люди таких профессий получают около 30-35 тысяч рублей, чего ей недостаточно. Актриса отметила, что не намерена обеспечивать такого мужчину.

"Эта самка обозначила себя, как сказать, красными флажками, что нормальные честные люди на нее обращать внимание не должны. Что она будет выходить замуж не за человека, а за его кошелек", – заявил Милонов.

Он подчеркнул, что артистка не всегда будет молодой и для кого-то симпатичной. Поэтому ей не стоило бы рассчитывать на то, что ее не бросят, когда она будет в возрасте. Тем не менее депутат похвалил ее за искренность.

"Так что очень-очень честно с ее стороны (признаться, – прим. ред.), что честные люди, не берущие взятки, ей не интересны", – подытожил парламентарий.

Добавим, что пользователи соцсетей также упрекнули Самбурскую в меркантильности и напомнили, что главное в отношениях – совсем не деньги.