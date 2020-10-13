Врач и телеведущий Александр Мясников усомнился в опасности заразиться коронавирусом от кошек и собак. Об этом медик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, достоверных данных о таком пути передачи инфекции пока нет, а единичные сообщения в прессе о подобных случаях не проверены и не доказаны. При этом доктор подчеркнул, что домашние животные вполне могут болеть COVID-19.

"А вот болеть ковидом кошки и собаки могут. С той же примерно симптоматикой, что и мы: чихают, хандрят, отказываются от еды. И не они нас заражают, а мы их", – написал он, добавив, что лечить животных "человеческими" лекарствами не стоит.

По последним данным, в России зарегистрировали 1 312 310 случаев коронавируса и 22 722 летальных случая.