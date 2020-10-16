В Роспотребнадзоре назвали единственный способ остановить пандемию COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новая волна COVID-19 поднялась единовременно по всей стране.

Как уточнила глава ведомства в интервью Первому каналу, весной распространение коронавируса по регионам имело постепенный характер. Сейчас же рост новых случаев связан с увеличением числа источников заражения, которые теперь есть практически во всех населенных пунктах.

При этом остановить пандемию можно только соблюдая все меры безопасности. Попова напомнила, что часть людей относится к ситуации безответственно, из-за чего есть риск переступить нынешний порог заражаемости.

Как ранее сообщил amic.ru, пресс-секретарь Дмитрия Пескова заявил, что в Кремле обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом и смертности, однако уверены, что ситуация находится под контролем.