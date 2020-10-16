В Роспотребнадзоре назвали единственный способ остановить пандемию COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новая волна COVID-19 поднялась единовременно по всей стране.
Как уточнила глава ведомства в интервью Первому каналу, весной распространение коронавируса по регионам имело постепенный характер. Сейчас же рост новых случаев связан с увеличением числа источников заражения, которые теперь есть практически во всех населенных пунктах.
При этом остановить пандемию можно только соблюдая все меры безопасности. Попова напомнила, что часть людей относится к ситуации безответственно, из-за чего есть риск переступить нынешний порог заражаемости.
Как ранее сообщил amic.ru, пресс-секретарь Дмитрия Пескова заявил, что в Кремле обеспокоены ростом заболеваемости коронавирусом и смертности, однако уверены, что ситуация находится под контролем.
Комментарии
Свидетельство того,что первая волна была сбита реляциями по поводу голосования 1 июля , парадов,танцев в день России, городов и прочих праздников во имя праздников. Результат- резко вошли во вторую, не выходя из первой , ибо иммунитет большинства граждан после подобных празднеств рассолом похмельного синдрома не укрепляется.
Да вообще нет смысла в этих праздниках, просто куча денег тратится на это, а могло б на дело пойти нужное. Не нужны вообще массовые празднования в городах. Все эти танцульки, салюты...
Поздравили всех по тв и все, каждый у себя дома отметит, если захочет.