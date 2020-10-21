Украинская певица Настя Каменских часто публикует на своей странице в Instagram откровенные фотографии, но некоторые подписчики до сих пор не могут к этому привыкнуть.

"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", – подписала исполнительница снимок.

В комментариях под постом подписчики разделились на два лагеря. Одни оценили фигуру Насти и усыпали комплиментами, а другие осудили за обилие откровенных фотографий.

"Почему такие фото не блокирует "Инстаграм"? Фигура очень красивая, но не для всеобщего обозрения", – написал один из возмущенных пользователей.