Украинская певица Настя Каменских часто публикует на своей странице в Instagram откровенные фотографии, но некоторые подписчики до сих пор не могут к этому привыкнуть.
"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", – подписала исполнительница снимок.
В комментариях под постом подписчики разделились на два лагеря. Одни оценили фигуру Насти и усыпали комплиментами, а другие осудили за обилие откровенных фотографий.
"Почему такие фото не блокирует "Инстаграм"? Фигура очень красивая, но не для всеобщего обозрения", – написал один из возмущенных пользователей.
Комментарии
Пойду передёрну
Что она хочет этими доказать?
Спиной она повернулась, спиной! На PORNHUB задом поворачиваются. Где-то сейчас плачит учитель русского языка.
брать-то более нечем, вот задом и берёт...
Скоро с унитазов фотки выставлять будут. НЕНУАЧО не в безнравственном же "совке" живем.!
Лицедеи на все готовы. Не даром их в старину хоронили за пределами кладбищ.
Здоровая кабыла)
Настюха чоткая!
Кому (фанату) и кобыла невеста.
Ничего так, вдувабельна
Такое впечатление,что на Амике есть какая-то озабоченная личность.У нас новостей или проблем мало? Зачем нам банальная желтуха?
21.10.2020 10:29
- гость -
Своему левому кулаку вдуй.
Ребята, да кому интересны эти зады?
21.10.2020 10:58
Читатель
Да, точно, передА давай! Они интереснее)