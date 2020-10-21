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Новости

Настя Каменских вновь повернулась к подписчикам задом. Обнаженным

, ИА "Амител"
Фолловеры певицы не против. Но не все

Украинская певица Настя Каменских часто публикует на своей странице в Instagram откровенные фотографии, но некоторые подписчики до сих пор не могут к этому привыкнуть. 

"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", – подписала исполнительница снимок. 

В комментариях под постом подписчики разделились на два лагеря. Одни оценили фигуру Насти и усыпали комплиментами, а другие осудили за обилие откровенных фотографий. 

"Почему такие фото не блокирует "Инстаграм"? Фигура очень красивая, но не для всеобщего обозрения", – написал один из возмущенных пользователей. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

21.10.2020 07:54
Шлямбур

Пойду передёрну

21.10.2020 08:31
- гость -

Что она хочет этими доказать?

21.10.2020 08:55
АБОРИГЕН

Спиной она повернулась, спиной! На PORNHUB задом поворачиваются. Где-то сейчас плачит учитель русского языка.

21.10.2020 09:02
- гость -

брать-то более нечем, вот задом и берёт...

21.10.2020 09:04
Сермяжная правда

Скоро с унитазов фотки выставлять будут. НЕНУАЧО не в безнравственном же "совке" живем.!

21.10.2020 09:21
- гость -

Лицедеи на все готовы. Не даром их в старину хоронили за пределами кладбищ.

21.10.2020 09:40
- гость -

Здоровая кабыла)

21.10.2020 10:15
Фанат

Настюха чоткая!

21.10.2020 10:18
- гость -

Кому (фанату) и кобыла невеста.

21.10.2020 10:29
- гость -

Ничего так, вдувабельна

21.10.2020 10:33
- гость -

Такое впечатление,что на Амике есть какая-то озабоченная личность.У нас новостей или проблем мало? Зачем нам банальная желтуха?

21.10.2020 10:39
- гость -

21.10.2020 10:29
- гость -
Своему левому кулаку вдуй.

21.10.2020 10:58
Читатель

Ребята, да кому интересны эти зады?

21.10.2020 11:20
- гость -

21.10.2020 10:58
Читатель
Да, точно, передА давай! Они интереснее)

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