Доступный источник. В СГК рассказали, реально ли перевести угольные ТЭЦ на газ

Крупные промышленные предприятия, ТЭЦ, небольшие котельные и частный сектор с печным отоплением – конечно, все это влияет на экологию из-за сжигания угля. В процессе горения выделяются газы, которые оказывают воздействие на природу, остается никак дальше не используемые зола и шлаки. Как на предприятиях большой теплоэнергетики очищают выбросы и что еще можно сделать, чтобы отопление стало более безопасным? На эти вопросы ответил заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании (СГК) по охране окружающей среды Константин Кушнир.
Как-как? Перевести всех на газ и дело с концом!
Газ более экологичный, да. По словам Кушнира, если перевести ТЭЦ с твердого топлива на голубое, то выбросов по объему станет в пять раз меньше. Но они не будут менее опасными.
Но даже не это главное. Все теплоэлектроцентрали в зоне работы СГК – угольные. Чтобы хотя бы одну сделать газовой (и, соответственно, довести газ до каждого дома), например, в Красноярске потребуется более 300 млрд рублей. И при этом тариф на тепло может вырасти в три раза.
"Споры об экологии будут всегда. В каждом источнике тепла есть плюсы и минусы. Но сейчас уголь – это объективно самый доступный вариант. И в ближайшее время мы вряд ли сможем от него отказаться, тем более в угледобывающих районах. Да и запасов угля еще лет на 500 есть", – сказал Константин Кушнир.
И что делать?
"Нужно внедрять новые технологии сжигания угля, как это делают развитые страны", – считает заместитель технического директора.
На самом деле от эффективности "переработки" угля в тепло зависит очень многое. Например, в среднем частному дому на зиму нужно 10 тонн угля. Котельной – в 10 раз больше, но она и отапливает жилье для сотен и тысяч человек.
А еще при печном отоплении дома после сжигания топлива остаются твердые частицы (и более крупные, чем на ТЭЦ), а трубы всего-то на уровне 10-15 метров. Поэтому часто над частным сектором висит смог. Самое рациональное сжигание – в ТЭЦ.
"ТЭЦ Красноярска по статистике занимает второе место после "Русала" (Красноярский алюминиевый завод, – прим. ред.) по объему выбросов. И при этом воздействие в приземном слое сопоставимо с воздействием от котельной, а мощность значительно больше. ТЭЦ в три раза эффективнее", – привел пример Константин Кушнир.
Отчасти и поэтому СГК постепенно замещает устаревшие котельные, переводя абонентов на централизованный источник. Такое проекты есть и в Барнауле, и в Бийске, и в Рубцовске.
В городах Алтайского края также проводится ремонт очистных сооружений и разработка проектов модернизации вывоза и хранения золы и шлаков – неизбежных отходов при сжигании угля.
"На ТЭЦ-3 существует неплохая система газоочистки – электрофильтры, которые обеспечивают приемлемую степень очистки и выполнение нормативов", – сказал Кушнир.
В Бийске один из таких фильтров был заменен в прошлом году. Степень очистки приближается к уровню 98%. А в Рубцовске отремонтировали и обновили некоторые части системы. Только в этом городе показатель – всего лишь 80%. Но, как пояснил эксперт, до небольшой реконструкции было и вовсе от 40 до 60%.
Также очистные системы модернизируют в Новосибирске, Кузбассе и других территориях СФО. А самый крупный проект – в Красноярске, где монтируют новый электрофильтр высотой с трехэтажный дом.
В целом в год СГК тратит только на экологические программы более 1 млрд рублей. Как некоторый итог – сокращение выбросов в среднем по всем теплоэлектроцентралям на 5%.
Ранее в СГК рассказывали, что начали внедрение системы по безмазутному розжигу. В компании хотят отказаться от этого вида топлива, чтобы избавиться от черного дыма. Кстати, среди альтернативных вариантов и газ.
Комментарии
реально ли перевести угольные ТЭЦ на газ
Реально! Главное чтобы ТЭЦ принадлежали не как сейчас олигарху который владеет угольными разрезами, а олигарху который владеет газовыми месторождениями.
Брал 5 тонн для отопления почти 200 квадратов, еще оставалось после зимы. Откуда 10 тонн для среднего дома?
Реально, более чем.
Почуяла кошка чье мясо съела. Приглядитесь как отапливается ТЦ Галекси. Маленькая будка с котлом и наких СГК не надо. Можно ставить мини котельные во дворах или бойлерных.
Расходы на отопление двушки в районе 300-500 рублей. Берут 2-4 тысячи.
Мало того, что людей травят выбросами ТЭЦ так еще берут за это в десятикратном размере.
При сгорании угля образуются канцерогены. Когда ветер идёт на город, то всё это оседает в наших лёгких. Не верьте сказки про фильтры, смотрите глазами на дым. Взвешенные вещества видны не вооружённым глазом.
В Бельгии, Швеции и Австрии уже нет угольных ТЭЦ. В ближайшее время все угольные ТЭЦ закроют Франция, Словакия, Португалия, Великобритания, Ирландия, Италия. Тем временем в России - великой газовой державе об этом даже не думают.
Турецкий, Северный поток. Брошены мы всеми.
СГК — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК»
СУЭК объединяет 8 шахт и 19 разрезов в Сибири и на Дальнем Востоке, добывающих около 24% угля в России (по данным на 2019 год)
какой газ, вы о чём )))
16:30
- гость -
А Сила Сибири?