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Новости

Доступный источник. В СГК рассказали, реально ли перевести угольные ТЭЦ на газ

, ИА "Амител"
Эксперт Сибирской генерирующей компании рассказал, как сделать сжигание твердого топлива более безопасным для экологии

Крупные промышленные предприятия, ТЭЦ, небольшие котельные и частный сектор с печным отоплением – конечно, все это влияет на экологию из-за сжигания угля. В процессе горения выделяются газы, которые оказывают воздействие на природу, остается никак дальше не используемые зола и шлаки. Как на предприятиях большой теплоэнергетики очищают выбросы и что еще можно сделать, чтобы отопление стало более безопасным? На эти вопросы ответил заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании (СГК) по охране окружающей среды Константин Кушнир.

Как-как? Перевести всех на газ и дело с концом!

Газ более экологичный, да. По словам Кушнира, если перевести ТЭЦ с твердого топлива на голубое, то выбросов по объему станет в пять раз меньше. Но они не будут менее опасными.

Но даже не это главное. Все теплоэлектроцентрали в зоне работы СГК – угольные. Чтобы хотя бы одну сделать газовой (и, соответственно, довести газ до каждого дома), например, в Красноярске потребуется более 300 млрд рублей. И при этом тариф на тепло может вырасти в три раза.

"Споры об экологии будут всегда. В каждом источнике тепла есть плюсы и минусы. Но сейчас уголь – это объективно самый доступный вариант. И в ближайшее время мы вряд ли сможем от него отказаться, тем более в угледобывающих районах. Да и запасов угля еще лет на 500 есть", – сказал Константин Кушнир.

И что делать?

"Нужно внедрять новые технологии сжигания угля, как это делают развитые страны", – считает заместитель технического директора.

На самом деле от эффективности "переработки" угля в тепло зависит очень многое. Например, в среднем частному дому на зиму нужно 10 тонн угля. Котельной – в 10 раз больше, но она и отапливает жилье для сотен и тысяч человек. 

А еще при печном отоплении дома после сжигания топлива остаются твердые частицы (и более крупные, чем на ТЭЦ), а трубы всего-то на уровне 10-15 метров. Поэтому часто над частным сектором висит смог. Самое рациональное сжигание – в ТЭЦ.

"ТЭЦ Красноярска по статистике занимает второе место после "Русала" (Красноярский алюминиевый завод, – прим. ред.) по объему выбросов. И при этом воздействие в приземном слое сопоставимо с воздействием от котельной, а мощность значительно больше. ТЭЦ в три раза эффективнее", – привел пример Константин Кушнир.

Отчасти и поэтому СГК постепенно замещает устаревшие котельные, переводя абонентов на централизованный источник. Такое проекты есть и в Барнауле, и в Бийске, и в Рубцовске.

В городах Алтайского края также проводится ремонт очистных сооружений и разработка проектов модернизации вывоза и хранения золы и шлаков – неизбежных отходов при сжигании угля.

"На ТЭЦ-3 существует неплохая система газоочистки – электрофильтры, которые обеспечивают приемлемую степень очистки и выполнение нормативов", – сказал Кушнир.

В Бийске один из таких фильтров был заменен в прошлом году. Степень очистки приближается к уровню 98%. А в Рубцовске отремонтировали и обновили некоторые части системы. Только в этом городе показатель – всего лишь 80%. Но, как пояснил эксперт, до небольшой реконструкции было и вовсе от 40 до 60%.

Также очистные системы модернизируют в Новосибирске, Кузбассе и других территориях СФО. А самый крупный проект – в Красноярске, где монтируют новый электрофильтр высотой с трехэтажный дом.

В целом в год СГК тратит только на экологические программы более 1 млрд рублей. Как некоторый итог – сокращение выбросов в среднем по всем теплоэлектроцентралям на 5%.

Ранее в СГК рассказывали, что начали внедрение системы по безмазутному розжигу. В компании хотят отказаться от этого вида топлива, чтобы избавиться от черного дыма. Кстати, среди альтернативных вариантов и газ.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

22.10.2020 15:35
- гость -

реально ли перевести угольные ТЭЦ на газ

Реально! Главное чтобы ТЭЦ принадлежали не как сейчас олигарху который владеет угольными разрезами, а олигарху который владеет газовыми месторождениями.

22.10.2020 15:51
- гость -

Брал 5 тонн для отопления почти 200 квадратов, еще оставалось после зимы. Откуда 10 тонн для среднего дома?

22.10.2020 16:09
АБОРИГЕН

Реально, более чем.

22.10.2020 16:09
- гость -

Почуяла кошка чье мясо съела. Приглядитесь как отапливается ТЦ Галекси. Маленькая будка с котлом и наких СГК не надо. Можно ставить мини котельные во дворах или бойлерных.

22.10.2020 16:12
- гость -

Расходы на отопление двушки в районе 300-500 рублей. Берут 2-4 тысячи.

22.10.2020 16:15
- гость -

Мало того, что людей травят выбросами ТЭЦ так еще берут за это в десятикратном размере.

22.10.2020 16:26
- гость -

При сгорании угля образуются канцерогены. Когда ветер идёт на город, то всё это оседает в наших лёгких. Не верьте сказки про фильтры, смотрите глазами на дым. Взвешенные вещества видны не вооружённым глазом.
В Бельгии, Швеции и Австрии уже нет угольных ТЭЦ. В ближайшее время все угольные ТЭЦ закроют Франция, Словакия, Португалия, Великобритания, Ирландия, Италия. Тем временем в России - великой газовой державе об этом даже не думают.

22.10.2020 16:30
- гость -

Турецкий, Северный поток. Брошены мы всеми.

22.10.2020 16:49
- гость -

СГК — энергетический холдинг, входящий в Группу компаний АО «СУЭК»

СУЭК объединяет 8 шахт и 19 разрезов в Сибири и на Дальнем Востоке, добывающих около 24% угля в России (по данным на 2019 год)

какой газ, вы о чём )))

22.10.2020 16:57
- гость -

16:30
- гость -
А Сила Сибири?

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