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Новости

Правительство России намерено запустить Фонд фондов

, ИА "Амител"
На это уйдет 14 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правительство России до конца года планирует запустить венчурный Фонд фондов. Деньги в бюджете на это уже предусмотрены, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Предполагается, что капитал этого фонда будет создан 50 на 50. Причем сначала финансирует его правительство, и уже в бюджете на этот год заложены 10 млрд рублей, на следующий год еще 4 (млрд рублей, – прим. ред.), а потом будет вкладываться частный бизнес", – приводит ТАСС слова парламентария.

Белоусов отметил, что на текущем этапе обсуждается формирование команды. Кроме того, чиновник напомнил, что это уже третья попытка создать венчурный фонд. "Поэтому здесь третий раз мы должны учесть весь опыт, но я думаю, что до конца этого года все будет запущено", – констатировал он.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправку в Налоговый кодекс об изменении ставки НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.10.2020 08:33
Гость

Опять шляпу выдумали?

22.10.2020 08:33
- гость -

Фонд фондов чтоб легче воровать?

22.10.2020 08:57
- гость -

Можно и правительство правительств создать. Суд судов и тд и тп. Партию партий.

22.10.2020 09:01
- гость -

А можно я начальником буду?

22.10.2020 09:02
- гость -

Еще один фонд дармоедов! Дети чиновников подросли, пора и "теплыми" местами обеспечить! Вот и летят бюджетные деньги на благо чиновников, а не на благо народа! Не зря же Дегтярев говорил, что нет народных денег...

22.10.2020 09:14
- гость -

Мы идём своим путем. Ура!

22.10.2020 09:16
Пацифист

сразу вспомнился департамент департаментов из камеди клаб, тогда это казалось шуткой


22.10.2020 09:19
- гость -

Неужели мы действительно страна дураков.

22.10.2020 09:25
- гость -

22.10.2020 09:19
- гость -
Неужели мы действительно страна дураков.
Нет. Мы стадо терпил.

22.10.2020 09:36
- гость -

А главарем фонда фондов поставить вора воров.

22.10.2020 09:37
- гость -

А главарем фонда фондов поставить вора воров.

Не, у вована и так обязанностей много.

22.10.2020 09:43
- гость -

Может хотят обьеденить все фонды.

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