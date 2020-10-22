Правительство России намерено запустить Фонд фондов

Правительство России до конца года планирует запустить венчурный Фонд фондов. Деньги в бюджете на это уже предусмотрены, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Предполагается, что капитал этого фонда будет создан 50 на 50. Причем сначала финансирует его правительство, и уже в бюджете на этот год заложены 10 млрд рублей, на следующий год еще 4 (млрд рублей, – прим. ред.), а потом будет вкладываться частный бизнес", – приводит ТАСС слова парламентария.

Белоусов отметил, что на текущем этапе обсуждается формирование команды. Кроме того, чиновник напомнил, что это уже третья попытка создать венчурный фонд. "Поэтому здесь третий раз мы должны учесть весь опыт, но я думаю, что до конца этого года все будет запущено", – констатировал он.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправку в Налоговый кодекс об изменении ставки НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.