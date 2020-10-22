Правительство России намерено запустить Фонд фондов

Правительство России до конца года планирует запустить венчурный Фонд фондов. Деньги в бюджете на это уже предусмотрены, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"Предполагается, что капитал этого фонда будет создан 50 на 50. Причем сначала финансирует его правительство, и уже в бюджете на этот год заложены 10 млрд рублей, на следующий год еще 4 (млрд рублей, – прим. ред.), а потом будет вкладываться частный бизнес", – приводит ТАСС слова парламентария.
Белоусов отметил, что на текущем этапе обсуждается формирование команды. Кроме того, чиновник напомнил, что это уже третья попытка создать венчурный фонд. "Поэтому здесь третий раз мы должны учесть весь опыт, но я думаю, что до конца этого года все будет запущено", – констатировал он.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправку в Налоговый кодекс об изменении ставки НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год.
Комментарии
Опять шляпу выдумали?
Фонд фондов чтоб легче воровать?
Можно и правительство правительств создать. Суд судов и тд и тп. Партию партий.
А можно я начальником буду?
Еще один фонд дармоедов! Дети чиновников подросли, пора и "теплыми" местами обеспечить! Вот и летят бюджетные деньги на благо чиновников, а не на благо народа! Не зря же Дегтярев говорил, что нет народных денег...
Мы идём своим путем. Ура!
сразу вспомнился департамент департаментов из камеди клаб, тогда это казалось шуткой
Неужели мы действительно страна дураков.
22.10.2020 09:19
- гость -
Неужели мы действительно страна дураков.
Нет. Мы стадо терпил.
А главарем фонда фондов поставить вора воров.
А главарем фонда фондов поставить вора воров.
Не, у вована и так обязанностей много.
Может хотят обьеденить все фонды.