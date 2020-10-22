На Алтае впервые за 12 лет создали новую команду. Играть за нее будет министр спорта

Профессиональная команда мастеров по настольному теннису появилась в Алтайском крае. Впервые с 2008 года в регионе создали профессиональный клуб. Команда "Алтай" основана на базе КСШОР. Домашняя и тренировочная арена расположена в спортивном комплексе "Обь" в Барнауле.

За коллектив будет выступать министр спорта Алексей Перфильев, который неоднократно побеждал на всероссийских соревнованиях. Помимо него в составе Илья Ронин, Марат Мукамбетов, Александр Георгиев, Эдуард Апагуни, Степан Багиян, Александр Митрофанов, Антон Анисимов, Георгий Шефер, Матвей Кондаков, Игорь Кирьянов. Также появилась и женская команда в составе Людмилы Швайко, Ярославы Петраченко, Ярославны Зорковой, Ольги Вандакуровой, Дарьи Сараевой, Дарьи Шевцовой, Анастасии Осадчей. Тренер и представитель обоих коллективов Степан Багиян.

Как сообщает Минспорт, образовалась команда "Алтай" 13 октября. В этот день игроки провели первый матч. Столь знаковое событие случилось во Владимире, во время первого тура Суперлиги, в которой и выступает коллектив. Сейчас команда "Алтай" занимает четвертое место из пяти в своей группе (команда TTC Karaganda – Караганда, Казахстан) из этой же группы не смогла принять участие в туре.

Новым логотипом решено выбрать снежного барса. Имя маскота – Алтай. Образ барса олицетворяет красоту, силу и свободу. К тому же этот хищник включен в Красную книгу России. Тем самым клуб "Алтай" решил еще раз обратить внимание на сокращение популяции этого красивого животного.

Отметим, что в Алтайском крае также есть команды мастеров ФК "Динамо-Барнаул", ВК "Университете", БК "Барнаул", ХК "Динамо-Алтай", ВК "Алтай-АГАУ", а также команда "Коммунальщик" по хоккею на траве.