Пожар из-за неосторожного обращения с огнем уничтожил 2,5 га травы в Алтайском крае

28 апреля 2026, 22:08, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

Днем 28 апреля в Тальменском районе произошел крупный пожар — в окрестностях садоводства "Аэлита" загорелась сухая трава. Огонь быстро распространился по территории, и площадь возгорания достигла около 2,5 гектара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, пожарным удалось локализовать и остановить распространение пламени. На месте работали восемь бойцов третьего пожарно-спасательного отряда, которые в том числе использовали ранцевые огнетушители для борьбы с огнем.

«Благодаря оперативным действиям спасателей перехода огня на строения удалось избежать. Угрозы жилым и хозяйственным постройкам не возникло», — отметили в ведомстве.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В МЧС напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим, и призвали жителей своевременно очищать участки от сухой травы, поскольку огонь с запущенных территорий может легко перекинуться на дома и другие постройки.

