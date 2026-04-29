К празднику готов. Как украсили Барнаул ко Дню Победы

Фоторепортаж с праздничных улиц города

29 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Барнаул в преддверии Дня Победы / Фото: amic.ru

Барнаул полностью облачился в праздничное убранство к 81-й годовщине Великой Победы. Улицы города украсили тематические плакаты, баннеры, в том числе и с изображением Знамени над Рейхстагом и стелы "Город трудовой доблести". На главных площадях и въездных трактах взмыли ввысь флаги.

Особое внимание уделили оформлению центральных улиц, пешеходной Мало-Тобольской и набережной Оби, где пройдут основные торжества. Праздничная атрибутика появилась также в парках, у торговых центров и на фасадах зданий по всему городу.

Смотрим в нашем фоторепортаже, как преобразилась краевая столица в преддверии 9 Мая.

Напомним, в этом году официальные праздничные мероприятия традиционно начнутся утром 9 мая с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10 часов на площади Советов состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона, после — акция "Бессмертный полк". В конце дня во всех районах города прогремят салюты, а главный фейерверк пройдет на акватории реки Оби.