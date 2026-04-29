К празднику готов. Как украсили Барнаул ко Дню Победы

Фоторепортаж с праздничных улиц города

29 апреля 2026, 07:00, ИА Амител

Барнаул в преддверии Дня Победы / Фото: amic.ru

Барнаул полностью облачился в праздничное убранство к 81-й годовщине Великой Победы. Улицы города украсили тематические плакаты, баннеры, в том числе и с изображением Знамени над Рейхстагом и стелы "Город трудовой доблести". На главных площадях и въездных трактах взмыли ввысь флаги.

Особое внимание уделили оформлению центральных улиц, пешеходной Мало-Тобольской и набережной Оби, где пройдут основные торжества. Праздничная атрибутика появилась также в парках, у торговых центров и на фасадах зданий по всему городу.

Смотрим в нашем фоторепортаже, как преобразилась краевая столица в преддверии 9 Мая.

Напомним, в этом году официальные праздничные мероприятия традиционно начнутся утром 9 мая с возложения цветов на Мемориале Славы. В 10 часов на площади Советов состоится торжественное прохождение войск Барнаульского гарнизона, после — акция "Бессмертный полк". В конце дня во всех районах города прогремят салюты, а главный фейерверк пройдет на акватории реки Оби.

Комментарии 9

R22

08:04:22 29-04-2026

а дороги к празднику по-людски не сделают? вчера мост на ЗСВ латали... через пол-часа все латки уже рассыпались по мосту

Гость

08:31:19 29-04-2026

Ни одного красного флага 😡

Гость

10:24:52 29-04-2026

Гость (08:31:19 29-04-2026) Ни одного красного флага 😡 ... Эту власть от Красного стяга корежит

Гость

10:30:37 29-04-2026

Гость (08:31:19 29-04-2026) Ни одного красного флага 😡 ... Кто победил - того и флаги.

Гость

09:07:43 29-04-2026

Круто, а еще не хватает фото украшенной набережной, с женщиной терминатором, видели че там натворили вандалы? Как после бомбежки.

Элен без ребят

15:38:50 02-05-2026

Гость (09:07:43 29-04-2026) Круто, а еще не хватает фото украшенной набережной, с женщин... чо там? надругались на железной тёткой?

Гость

10:25:43 29-04-2026

И еще бы убрали песок и грязь с тротуаров после зимней посыпки

Wert

11:56:20 29-04-2026

Гость (10:25:43 29-04-2026) И еще бы убрали песок и грязь с тротуаров после зимней посып... За песок и грязь благодарим Петра Васильевича Воронкова, председателя комитета по озеленению и благоустройству

Элен без ребят

15:37:54 02-05-2026

триколоры вокруг... да уж, вот это украсили, так украсили... флаг Победы- красный и никакой другой! нынешней власти нечего примазываться в Великой Победе наших предков! в эти дни не должно быть триколоров на улицах- только красные знамёна!

