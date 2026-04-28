Популярный российский бренд начал продавать зонты почти за 100 тысяч рублей

Аксессуары изготавливаются вручную в Японии

28 апреля 2026, 22:39, ИА Амител

Дождь / Фото: amic.ru

Популярный российский бренд Bork представил в продаже зонт стоимостью почти 100 тысяч рублей — новинка уже появилась на официальном сайте компании. Аксессуар сразу привлек внимание ценой, заметно превышающей привычный уровень для подобных товаров.

Согласно описанию, зонт изготавливается вручную в Японии. Ручка выполнена с использованием кожи, а купол — из прочной ткани, рассчитанной на длительную эксплуатацию. Производитель также подчеркивает, что каркас сделан из легкого карбона, что должно обеспечивать устойчивость конструкции к сильным порывам ветра.

Стоимость аксессуара указана на уровне 96 тысяч рублей. Таким образом, новинка стала одним из самых дорогих предложений в своем сегменте на российском рынке.