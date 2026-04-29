Ларису Долину экстренно госпитализировали с сильными болями в спине

У певицы предварительно диагностировали остеохондроз

29 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Народную артистку России Ларису Долину в срочном порядке доставили в больницу. Причиной стали мучительные боли в спине, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, певица несколько часов не могла самостоятельно подняться с кровати. Предварительный диагноз — обострение остеохондроза.

Медики также не исключают повреждения хрящевой ткани. В худшем случае, как отмечается в публикации, это может привести к серьезным нарушениям функций позвоночника.