Россиянам раскрыли неожиданные риски парковки автомобиля под открытым небом весной

Владельцам автомобилей советуют заранее позаботиться о защите кузова

29 апреля 2026, 08:14, ИА Амител

Машина на парковке / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Весной автомобили, оставленные во дворах и на открытых парковках, оказываются под угрозой — лакокрасочное покрытие может серьезно пострадать из-за птичьего помета и смолы почек деревьев. Об этом предупреждают эксперты портала 110km.ru, отмечая, что такие органические загрязнения способны не только испортить внешний вид машины, но и привести к более серьезным повреждениям кузова.

Особенно заметны последствия от липких тополиных почек на светлых автомобилях: после их попадания на кузов остаются желтые пятна. Смола, оседая на капоте или крыше, быстро проникает в структуру краски, а содержащиеся в ней эфирные масла начинают действовать как растворитель, размягчая покрытие. Если вовремя не удалить такие загрязнения, в дальнейшем может потребоваться полировка или даже полная перекраска автомобиля.

Для удаления свежих следов советуют использовать специальные средства автохимии. В случае более стойких загрязнений автомобилисты иногда прибегают к бензину, растительному маслу, нашатырному спирту или WD-40, а для размягчения смолы — к фену. Однако эксперты подчеркивают, что любые подобные методы лучше сначала тестировать на малозаметном участке кузова, чтобы не повредить покрытие.

Не меньшую опасность представляет и птичий помет, обладающий агрессивным химическим составом. Он содержит аммиак, аммоний, жирные кислоты и сернистые соединения, которые способны быстро разъедать даже стойкое покрытие. В отдельных случаях вернуть машине первоначальный вид уже невозможно. Для безопасного удаления таких загрязнений рекомендуют использовать специальные очистители, разрушающие их белково-кислотную основу.

Чтобы снизить риски, владельцам автомобилей советуют заранее позаботиться о защите кузова. Регулярная обработка восковыми, антидождевыми или керамическими составами помогает уменьшить налипание загрязнений и облегчает последующую мойку, что особенно актуально в весенний период.