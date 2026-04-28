Сталкер убил предпринимательницу в Красноярске и выложил фото ее тела в соцсети
Подозреваемый познакомился с женщиной, когда пришел на стажировку в офис
28 апреля 2026, 21:01, ИА Амител
В Красноярске расследуют жестокое убийство 32-летней предпринимательницы, в совершении которого подозревается мужчина, ранее знакомый с жертвой. По предварительным данным, после преступления он публиковал фотографии с места происшествия в соцсетях, а затем добровольно сдался полиции, пишет Mash.
Погибшая работала в сфере поддержки бизнеса, имела два высших образования — юридическое и таможенное, свободно владела русским, английским и китайским языками. За несколько лет она смогла выстроить карьеру и возглавить офис компании.
Как следует из имеющейся информации, подозреваемый познакомился с женщиной, когда пришел на стажировку в офис, расположенный по соседству. Коллеги, по данным источников, старались избегать общения с ним, однако предпринимательница поддержала его, после чего мужчина начал проявлять навязчивый интерес. Со временем, как отмечается, его поведение переросло в преследование, из-за чего женщина стала ограничивать общение.
Позднее мужчину уволили, и спустя некоторое время он приехал к ней домой в поселок Емельяновская горка. По предварительным данным, он просил у нее деньги, однако получить их не смог. После этого, как считают следователи, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал на женщину: сначала лишил ее сознания, а затем нанес множественные ножевые ранения.
После произошедшего подозреваемый создал в социальной сети группу, где публиковал фотографии с места преступления и описывал случившееся. Позднее он сам явился в правоохранительные органы.
В настоящее время обстоятельства преступления уточняются, проводится расследование.
Ранее сообщалось, что жительница Барнаула заявила о преследовании со стороны бывшего мужа и попросила помощи, опасаясь за свою безопасность и жизнь ребенка. По словам женщины, сталкинг продолжается уже несколько лет, а обращения в правоохранительные органы не дали результата.
22:39:56 28-04-2026
психиатрия у нас очень просела, лечение принудительное только по заявл. от родственников - не выход и очень опасно для общества
23:33:41 28-04-2026
Вот как принимать людоедские законы за один день, так наши впереди планеты всей. А как защитить людей от сталкерства и домашнего насилия, ну вы чёё, это же не в наших традициях...
07:32:30 29-04-2026
Гость (23:33:41 28-04-2026) Вот как принимать людоедские законы за один день, так наши в... Это не наши. Это кремлевские...
08:29:24 29-04-2026
Гость (07:32:30 29-04-2026) Это не наши. Это кремлевские...... ]
обращения в правоохранительные органы не дали результата --- она не в Кремль обращалась
09:01:17 29-04-2026
Гость (08:29:24 29-04-2026) ... Так это другая обращалась- жительница Барнаула, эта не успела
08:21:30 29-04-2026
Его не мобилизовали наверне из-за проблем с головой, а то спасли бы жизнь женщине. И ему бы там голову полечили. А если нет, то хоть женщина была бы жива, может семью бы создала. много полезного от этого бы было
09:02:22 29-04-2026
если сталкера отдубасить хорошо и надолго усадить на врачебную койку сталкинг прекратиться - вот как лечить это надо
09:45:55 29-04-2026
Почему слово "сталкер" стало использоваться по отношению к убийцам? Что за романтизация? Совсем с дуба рухнули? Благодаря популяризации извращенства уже и голубые рубашки зашквар носить, и песни про радугу петь. Хотя казалось бы прямо называй извращенцев мужеложцами и нет проблем. Так и тут. Ну какой это сталкер? Сталкер это что-то из Стругацких, таинственное и приключенческое. А тут маньяк убил человека. Так и пишите. Не марайте русский язык неуместными и несовместимыми выражениями.
20:34:44 29-04-2026
Гость (09:45:55 29-04-2026) Почему слово "сталкер" стало использоваться по отношению к у... Ста́лкинг (от англ. stalking — преследование) — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей. Сталкинг является формой домогательства и запугивания; как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней.
Типичное поведение сталкеров включает постоянные телефонные звонки и оскорбления по телефону, посылку нежелательных подарков, выслеживание и шпионаж, нежелательную электронную почту и другие виды оскорблений по Интернету, а также угрозы или запугивающие действия.