Сталкер убил предпринимательницу в Красноярске и выложил фото ее тела в соцсети

Подозреваемый познакомился с женщиной, когда пришел на стажировку в офис

28 апреля 2026, 21:01, ИА Амител

Подозреваемый в убийстве женщины / Фото: Mash

В Красноярске расследуют жестокое убийство 32-летней предпринимательницы, в совершении которого подозревается мужчина, ранее знакомый с жертвой. По предварительным данным, после преступления он публиковал фотографии с места происшествия в соцсетях, а затем добровольно сдался полиции, пишет Mash.

Погибшая работала в сфере поддержки бизнеса, имела два высших образования — юридическое и таможенное, свободно владела русским, английским и китайским языками. За несколько лет она смогла выстроить карьеру и возглавить офис компании.

Как следует из имеющейся информации, подозреваемый познакомился с женщиной, когда пришел на стажировку в офис, расположенный по соседству. Коллеги, по данным источников, старались избегать общения с ним, однако предпринимательница поддержала его, после чего мужчина начал проявлять навязчивый интерес. Со временем, как отмечается, его поведение переросло в преследование, из-за чего женщина стала ограничивать общение.

Позднее мужчину уволили, и спустя некоторое время он приехал к ней домой в поселок Емельяновская горка. По предварительным данным, он просил у нее деньги, однако получить их не смог. После этого, как считают следователи, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина напал на женщину: сначала лишил ее сознания, а затем нанес множественные ножевые ранения.

После произошедшего подозреваемый создал в социальной сети группу, где публиковал фотографии с места преступления и описывал случившееся. Позднее он сам явился в правоохранительные органы.

В настоящее время обстоятельства преступления уточняются, проводится расследование.

