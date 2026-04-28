Такой день. Запрет продажи бензина подросткам и окончание отопительного сезона в Барнауле

О главных событиях региона за 28 апреля

28 апреля 2026, 23:58, ИА Амител

В Алтайском крае могут запретить продавать бензин несовершеннолетним. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты на ближайшей сессии краевого парламента — 30 апреля. Главная цель инициативы — сократить количество ДТП с участием подростков. По данным пояснительной записки, за последние два года в регионе произошло 116 аварий с участием несовершеннолетних водителей. В целом по стране этот показатель вырос на 15,5%.

Отопительный сезон в Барнауле завершится 29 апреля, а не 4–5 мая, как планировалось ранее. «Благодаря установившейся теплой погоде сезон закончится на семь дней раньше, чем в прошлом году», — подчеркнули в администрации города.

В Алтайском крае на первомайских выходных будет практически летняя погода. После нескольких прохладных дней — 27 и 28 апреля — в регион придет потепление. Погода будет достаточно жаркой, преимущественно без осадков. 30 апреля и 1 мая ожидается +23...+31 градус.

Повар из Алтайского края Александр Скопинцев прошел кастинг в шестой сезон кулинарного шоу "Битва шефов" на телеканале "Пятница!". В этом сезоне за звание лучшего кулинара России борются команды двух признанных мастеров — Константина Ивлева и Рената Агзамова.

В Барнауле снесут павильон Traveler’s Coffee, расположенный перед строящимся зданием нового ЦУМа, чтобы разбить сквер. Павильон находится между улицей Димитрова и проездом рядом с площадью Советов.

Депутат Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) от фракции КПРФ Людмила Клюшникова, которую подозревают в особо крупном мошенничестве, не явилась на первое заседание по своему делу из-за госпитализации. Теперь полноценный процесс, вероятно, начнется только в середине мая.