Глава МИД Польши Сикорский объявил об освобождении археолога Бутягина
28 апреля 2026, 19:01, ИА Амител
Российский археолог Александр Бутягин вышел на свободу после содержания в польской тюрьме. Об этом журналистам сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, уточнив, что освобождение произошло в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Варшава и Минск провели обмен, однако подробности сделки официально не раскрывались. В ходе общения с прессой Сикорский подтвердил, что среди переданных лиц оказался гражданин России, находившийся под стражей на территории Польши.
«Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине», — сказал Сикорский, отвечая на вопрос, кого освободила Польша.
О задержании ученого стало известно в декабре прошлого года. Еще в ноябре украинская прокуратура возбудила в отношении Бутягина уголовное дело. По версии украинских властей, археолог проводил незаконные раскопки в Крыму после 2014 года.
20:57:27 28-04-2026
Полный идиотизм. Шлиман, выходит, тоже незаконно Трою раскопал?
09:36:41 29-04-2026
Гость (20:57:27 28-04-2026) Полный идиотизм. Шлиман, выходит, тоже незаконно Трою раскоп...
У Шлимана тоже были терки с турецкими властями за то, что он начал раскопки, не дождавшись официального разрешения
08:31:28 29-04-2026
в рамках обмена --- грамотно поляки своего вытащили
09:14:15 29-04-2026
А что он там вообще делал? Агент под прикрытием?