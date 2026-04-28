Глава МИД Польши Сикорский объявил об освобождении археолога Бутягина

28 апреля 2026, 19:01, ИА Амител

Александр Бутягин / Фото: t.me/kotovayanora

Российский археолог Александр Бутягин вышел на свободу после содержания в польской тюрьме. Об этом журналистам сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, уточнив, что освобождение произошло в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Варшава и Минск провели обмен, однако подробности сделки официально не раскрывались. В ходе общения с прессой Сикорский подтвердил, что среди переданных лиц оказался гражданин России, находившийся под стражей на территории Польши.

«Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине», — сказал Сикорский, отвечая на вопрос, кого освободила Польша.

О задержании ученого стало известно в декабре прошлого года. Еще в ноябре украинская прокуратура возбудила в отношении Бутягина уголовное дело. По версии украинских властей, археолог проводил незаконные раскопки в Крыму после 2014 года.

Комментарии 4

Гость

20:57:27 28-04-2026

Полный идиотизм. Шлиман, выходит, тоже незаконно Трою раскопал?

Гость

09:36:41 29-04-2026

У Шлимана тоже были терки с турецкими властями за то, что он начал раскопки, не дождавшись официального разрешения

Гость

08:31:28 29-04-2026

в рамках обмена --- грамотно поляки своего вытащили

Гость

09:14:15 29-04-2026

А что он там вообще делал? Агент под прикрытием?

