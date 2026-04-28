Глава МИД Польши Сикорский объявил об освобождении археолога Бутягина

28 апреля 2026, 19:01, ИА Амител

Александр Бутягин / Фото: t.me/kotovayanora

Российский археолог Александр Бутягин вышел на свободу после содержания в польской тюрьме. Об этом журналистам сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, уточнив, что освобождение произошло в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Варшава и Минск провели обмен, однако подробности сделки официально не раскрывались. В ходе общения с прессой Сикорский подтвердил, что среди переданных лиц оказался гражданин России, находившийся под стражей на территории Польши.

«Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине», — сказал Сикорский, отвечая на вопрос, кого освободила Польша.

О задержании ученого стало известно в декабре прошлого года. Еще в ноябре украинская прокуратура возбудила в отношении Бутягина уголовное дело. По версии украинских властей, археолог проводил незаконные раскопки в Крыму после 2014 года.