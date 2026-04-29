Россия допустила участие арабских стран в переговорах по Украине

Замглавы МИД Георгий Борисенко поблагодарил ближневосточных партнеров за содействие и не исключил новых контактов

29 апреля 2026, 08:47, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Россия готова снова обратиться к своим партнерам на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, за поддержкой в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.

По его словам, Москва высоко ценит усилия всех региональных партнеров, которые предлагают свое посредничество.