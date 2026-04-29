Россия допустила участие арабских стран в переговорах по Украине

Замглавы МИД Георгий Борисенко поблагодарил ближневосточных партнеров за содействие и не исключил новых контактов

29 апреля 2026, 08:47, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Россия готова снова обратиться к своим партнерам на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, за поддержкой в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.

По его словам, Москва высоко ценит усилия всех региональных партнеров, которые предлагают свое посредничество.

«Если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой», — отметил дипломат.

Комментарии 6

Гость

08:51:53 29-04-2026

Это и есть тот самый суверенитет

Гость

09:34:10 29-04-2026

победа будет за нами

Гость

09:54:52 29-04-2026

Гость (09:34:10 29-04-2026) победа будет за нами... С нами дух Анкориджа

Гость

10:19:13 29-04-2026

Гость (09:54:52 29-04-2026) С нами дух Анкориджа ... нам стоит только бровь поднять

Гость

15:22:22 29-04-2026

Арабы будут мирить славян? Дожили

Гость

15:25:03 29-04-2026

А давно они у себя в регионе разобрались, чтобы нам помогать?

