Россия допустила участие арабских стран в переговорах по Украине
Замглавы МИД Георгий Борисенко поблагодарил ближневосточных партнеров за содействие и не исключил новых контактов
29 апреля 2026, 08:47, ИА Амител
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Россия готова снова обратиться к своим партнерам на Ближнем Востоке, включая Саудовскую Аравию, за поддержкой в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в интервью "Известиям" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.
По его словам, Москва высоко ценит усилия всех региональных партнеров, которые предлагают свое посредничество.
«Если такая необходимость возникнет, мы обратимся снова к нашим партнерам, в том числе к Саудовской Аравии, за подобной поддержкой», — отметил дипломат.
08:51:53 29-04-2026
Это и есть тот самый суверенитет
09:34:10 29-04-2026
победа будет за нами
09:54:52 29-04-2026
Гость (09:34:10 29-04-2026) победа будет за нами... С нами дух Анкориджа
10:19:13 29-04-2026
Гость (09:54:52 29-04-2026) С нами дух Анкориджа ... нам стоит только бровь поднять
15:22:22 29-04-2026
Арабы будут мирить славян? Дожили
15:25:03 29-04-2026
А давно они у себя в регионе разобрались, чтобы нам помогать?