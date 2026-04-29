В Общественной палате призвали объединить майские праздники

Владислав Гриб предложил сократить новогодние каникулы до 7 января, а освободившиеся дни перенести на весну — с 1 по 9 мая

29 апреля 2026, 07:33, ИА Амител

Майские праздники стоит сделать непрерывными — с 1 по 9 мая — за счет январских выходных. Такое предложение РИА Новости озвучил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, весна гораздо удобнее для семейного отдыха и сезонной активности, чем зима. Многие россияне и сегодня фактически продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов.

«Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая… Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май», — пояснил Гриб.

Он уточнил, что общее количество выходных не увеличится — речь идет именно об их перераспределении.

«Я бы три-четыре дня позаимствовал из январских праздников, чтобы сделать с 1 по 9 мая выходными, не увеличивая общее количество выходных, а именно перераспределив их», — подчеркнул член Общественной палаты.

Гриб уверен, что такая мера сделала бы систему праздничных дней более удобной для граждан.