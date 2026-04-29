В Общественной палате призвали объединить майские праздники

Владислав Гриб предложил сократить новогодние каникулы до 7 января, а освободившиеся дни перенести на весну — с 1 по 9 мая

29 апреля 2026, 07:33, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Майские праздники стоит сделать непрерывными — с 1 по 9 мая — за счет январских выходных. Такое предложение РИА Новости озвучил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его словам, весна гораздо удобнее для семейного отдыха и сезонной активности, чем зима. Многие россияне и сегодня фактически продлевают майские каникулы за счет отпусков и отгулов.

«Я бы выступил за перенос, например, части январских выходных дней на май, чтобы мы могли отдыхать с 1 по 9 мая… Можно пересмотреть подход: отдыхать, например, до 7 января на новогодние праздники и перенести часть дней на май», — пояснил Гриб.

Он уточнил, что общее количество выходных не увеличится — речь идет именно об их перераспределении.

«Я бы три-четыре дня позаимствовал из январских праздников, чтобы сделать с 1 по 9 мая выходными, не увеличивая общее количество выходных, а именно перераспределив их», — подчеркнул член Общественной палаты.

Гриб уверен, что такая мера сделала бы систему праздничных дней более удобной для граждан.

Комментарии 10

про

08:34:47 29-04-2026

а, чё ... разумно так-то

Гость

09:32:10 29-04-2026

про (08:34:47 29-04-2026) а, чё ... разумно так-то...
Не получится, в новогодних каникулах нет столько дней после 7 числа, чтобы закрыть промежуток между 1 и 9. А если есть, то это обычно просто суббота и воскресенье. Их сделать рабочими не получится

Гость

11:19:01 29-04-2026

Гость (09:32:10 29-04-2026) Не получится, в новогодних каникулах нет столько дней по... Модно вообще оставить только 1 и 2 января, как было в СССР и добавить на майские и 7 ноября!

Психиатр

11:31:15 29-04-2026

Гость (11:19:01 29-04-2026) Модно вообще оставить только 1 и 2 января, как было в СССР и... Можно, а зачем?

Гость

10:59:51 29-04-2026

Мы, дачники, очень этого ждем!

Мавруша

11:22:04 29-04-2026

Зимние каникулы удобны хотя бы тем, что дети под присмотром, всё-таки 1-2 класс маленькие ещё, не у всех есть бабушки-дедушки на пенсии. А между майскими праздниками дети учатся, сильно не уедешь ни куда.

Гость

11:52:43 29-04-2026

Мавруша (11:22:04 29-04-2026) Зимние каникулы удобны хотя бы тем, что дети под присмотром,...
А кто же раньше за детьми присматривал? Ерунду написал

Гость

15:14:58 29-04-2026

Гость (11:52:43 29-04-2026) А кто же раньше за детьми присматривал? Ерунду написал... Раньше - это не сейчас. Дети другие, обстановка спокойнее была.

Гость

04:03:43 30-04-2026

Думе бы только о переносе праздников говорить,больше вопросов нет у них.Охренеть -не встать

Гость

07:53:41 30-04-2026

Встречное предложение в объединении всех палат от общественной до шестого номера включительно

