Кража, угон и ДТП за один вечер: пьяный вахтовик устроил серию преступлений в Бийске

28 апреля 2026, 21:32, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске полицейские задержали 42-летнего жителя Кемеровской области, который приехал на заработки и за один вечер совершил сразу несколько преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД "Бийское", уточнив, что мужчину оперативно вычислили сотрудники уголовного розыска.

По данным ведомства, в свой выходной вахтовик решил отдохнуть и выпить, а затем отправился гулять по городу. Устав во время прогулки, он начал проверять припаркованные автомобили, дергая дверные ручки. Вскоре ему попалась иномарка с незапертой дверью — мужчина сел внутрь, но завести двигатель не смог. Покидая салон, он заметил три тысячи рублей и забрал их с собой.

После этого он продолжил обходить машины и вскоре наткнулся на незапертую "Газель", в которой в замке зажигания находился ключ. Мужчина сел за руль и попытался развернуться, однако не справился с управлением, врезался в стоящий рядом автомобиль и скрылся с места происшествия.

Сотрудники полиции быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчина признал вину и подробно рассказал о произошедшем. В настоящее время по всем эпизодам возбуждены уголовные дела.

