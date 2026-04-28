До 20 лет лишения свободы грозит паре закладчиков из Камня-на-Оби
После выполнения заданий фигурантам перечисляли денежное вознаграждение
28 апреля 2026, 20:37, ИА Амител
В Камне-на-Оби транспортные полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в сбыте наркотиков, при них обнаружили крупную партию запрещенных веществ. Операция прошла неподалеку от железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири, уточнив, что речь идет о 20-летней женщине и 38-летнем мужчине.
По данным ведомства, задержанные работали по схеме с так называемыми кураторами: они получали сообщения с координатами тайников, где находились оптовые партии наркотиков, а также инструкции по их фасовке и размещению закладок. После выполнения заданий фигурантам перечисляли денежное вознаграждение. При этом мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью.
«Эксперты-криминалисты установили, что общая масса изъятого синтетического наркотика составила около 30 граммов. Это позволило квалифицировать действия подозреваемых как покушение на сбыт в крупном размере», — отметили в ведомстве.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Барнауле с оптовой партией гашиша задержали двух друзей. Молодые люди тоже приобрели наркотики на территории Новосибирской области.
22:41:03 28-04-2026
у меня подружке детства дали за такое 11 лет в 1994 году и она так и умерла - по тюрьмам, инфекции и пр., в 37 лет
09:49:40 29-04-2026
С одной стороны, у нас слишком строго наказывают за наркоту относительно других уголовных преступлений, с другой стороны нужно быть идиотом, чтобы работать закладчиком, поэтому даже не сильно жалко таких