До 20 лет лишения свободы грозит паре закладчиков из Камня-на-Оби

28 апреля 2026, 20:37, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Камне-на-Оби транспортные полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в сбыте наркотиков, при них обнаружили крупную партию запрещенных веществ. Операция прошла неподалеку от железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири, уточнив, что речь идет о 20-летней женщине и 38-летнем мужчине.

По данным ведомства, задержанные работали по схеме с так называемыми кураторами: они получали сообщения с координатами тайников, где находились оптовые партии наркотиков, а также инструкции по их фасовке и размещению закладок. После выполнения заданий фигурантам перечисляли денежное вознаграждение. При этом мужчина ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и умышленное причинение вреда здоровью.

«Эксперты-криминалисты установили, что общая масса изъятого синтетического наркотика составила около 30 граммов. Это позволило квалифицировать действия подозреваемых как покушение на сбыт в крупном размере», — отметили в ведомстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Барнауле с оптовой партией гашиша задержали двух друзей. Молодые люди тоже приобрели наркотики на территории Новосибирской области.