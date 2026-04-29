До +26 градусов. Какая погода ждет Алтайский край 29 апреля
Осадков синоптики не прогнозируют
29 апреля 2026, 06:00, ИА Амител
До +26 градусов потеплеет в западных районах Алтайского края днем 29 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +16...+21 градус. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 2–7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле ожидается +18...+20 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 2–7 м/с.
