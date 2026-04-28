Конкурс арт-объектов для тропы у Денисовой пещеры запустили в Алтайском крае

28 апреля 2026, 18:36, ИА Амител

Денисова пещера / Фото: Артем Кузнецов / amic.ru

В Алтайском крае проходит всероссийский конкурс эскизов "Тропа к дому древнего человека", участникам которого предлагают разработать арт-объекты для познавательного маршрута вокруг Денисовой пещеры. Проект уже привлек внимание десятков авторов со всей страны и нацелен на создание уникального культурного пространства, связанного с историей древнего человека.

По данным организаторов, заявки на участие подали более 70 человек из разных регионов России. К конкурсу допускаются художники, скульпторы, архитекторы, дизайнеры, а также студенты профильных вузов. Прием эскизов продолжится до конца мая, после чего жюри выберет лучшие работы.

Перед участниками стоит конкретная задача — разработать чертежи арт-объектов для двухкилометрового маршрута вокруг пещеры, расположенной в Солонешенском районе. При этом будущие объекты должны не просто украшать пространство, а становиться смысловыми точками маршрута, органично вписываться в природный ландшафт и отражать тему древнего человека, его быта, ритуалов и ремесел.

Некоторые авторы уже предлагают необычные решения. Так, один из участников представил сразу две концепции: скульптуру древнейшей в мире костяной иглы, найденной в Денисовой пещере, и каменный портал, символизирующий связь эпох.

«Идея в том, что пещера соединяет два мира. Подходишь, кладешь руку — и как будто прикасаешься к прошлому. Через это окно ты видишь уже не наше время, а мир наших предков. Я изучал находки из Денисовой пещеры — иглу, другие артефакты — и от них пошли идеи. Одна работа напрямую связана с пещерой, другая — скорее философский образ, портал между эпохами», — поделился мыслями инженер.

Конкурс проводит общественный фонд "Денисова пещера" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и АО "Курорт Белокуриха". По итогам отбора три лучших проекта реализуют и установят на маршруте, а их авторы получат денежные премии и сертификаты на отдых в санаториях курорта.

Денисова пещера считается археологическим памятником мирового значения и включена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь был открыт ранее неизвестный вид древнего человека — денисовец. В перспективе этот объект должен стать ключевой точкой геопарка "Предгорья Алтая".