Самым популярным направлением внутри страны оказалась Москва

28 апреля 2026, 17:29, ИА Амител

Деревня, сельский туризм / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

По данным пресс‑службы сервиса путешествий "Туту", россияне активно планируют поездки на майские праздничные выходные. Аналитики выделили самые популярные направления, пишет "Газета.ru".

В сфере авиаперелетов безусловными лидерами внутри страны стали: Москва (15% бронирований), Санкт‑Петербург (11%) и Калининград (10%). Среди зарубежных авианаправлений первенство занял Узбекистан с долей в 16%, за ним следует Турция (15%), а замыкает тройку Беларусь (11%).

На железнодорожном транспорте лидирующая позиция также у Москвы — на нее приходится 30% бронирований. Далее идут Санкт‑Петербург (13%) и Ростов‑на‑Дону (4%).

Что касается бронирований отелей, то здесь внутри России лидирует Санкт‑Петербург с долей 25%, за ним следуют Москва (13%) и Казань (6%). Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Беларусь (24%) и Турция (23%), также заметен спрос на поездки в Китай — на него приходится 8% бронирований.

Ранее барнаульцы поделились планами на майские праздники. 16% жителей поедут на дачу, 15% будут работать.