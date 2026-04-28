Россияне стали чаще покупать билеты в Узбекистан на майские праздники

Самым популярным направлением внутри страны оказалась Москва

28 апреля 2026, 17:29, ИА Амител

Деревня, сельский туризм / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
По данным пресс‑службы сервиса путешествий "Туту", россияне активно планируют поездки на майские праздничные выходные. Аналитики выделили самые популярные направления, пишет "Газета.ru".

В сфере авиаперелетов безусловными лидерами внутри страны стали: Москва (15% бронирований), Санкт‑Петербург (11%) и Калининград (10%). Среди зарубежных авианаправлений первенство занял Узбекистан с долей в 16%, за ним следует Турция (15%), а замыкает тройку Беларусь (11%).

На железнодорожном транспорте лидирующая позиция также у Москвы — на нее приходится 30% бронирований. Далее идут Санкт‑Петербург (13%) и Ростов‑на‑Дону (4%).

Что касается бронирований отелей, то здесь внутри России лидирует Санкт‑Петербург с долей 25%, за ним следуют Москва (13%) и Казань (6%). Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Беларусь (24%) и Турция (23%), также заметен спрос на поездки в Китай — на него приходится 8% бронирований.

Ранее барнаульцы поделились планами на майские праздники. 16% жителей поедут на дачу, 15% будут работать.

Комментарии 6

Гость

17:37:58 28-04-2026

по работе в декабре ездил, там очень хорошо

Гость

18:05:04 28-04-2026

Коренные Россияне на праздники едут к своим родственникам

Гость

22:45:27 28-04-2026

а там есть Икеа?

Гость

09:21:15 29-04-2026

Россияне, вы там ничего не попутали?! Гастробайтеры в отпуска летят

Гость

11:00:01 29-04-2026

Гость (09:21:15 29-04-2026) Россияне, вы там ничего не попутали?! Гастробайтеры в отпуск... Дурочкам из статистики это сложно объяснить.

Гость

11:25:15 29-04-2026

А как прекрасно звучит на узбекском языка песня Максима Леонидова "Домой":
Домо-о-ой, домо-о-ой, домо-о-ой.
Там так сладко бьется сердце северных гор,
Домо-о-ой.
Снова остается бесконечный простор за спиной.

