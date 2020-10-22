500-летие столицы Республики Кубы отпразднуют в Барнауле

Барнаул вошел в число 17 городов страны, который участвует в масштабном выставочном проекте "О, Гавана", посвященном 500-летию столицы Республики Куба и 120-летию установления дипломатических отношений между странами.

Как сообщает Министерство культуры региона, стартует выставка в январе 2021 года в Москве и в будущем она проедет по государственным художественным музеям Урала, Сибири и Дальнего Востока. Зрители смогут увидеть более 100 произведений российских художников, посвященных столице Острова свободы.

Организатором проекта выступает посольство Республики Куба в России совместно с Российской академией художеств и общественной организацией "Бюро творческих экспедиций художников".

В ведомстве отметили, что в торжественных церемониях открытия выставки планируется участие представителей кубинской стороны, известных российских художников и искусствоведов.