500-летие столицы Республики Кубы отпразднуют в Барнауле

Барнаул вошел в число 17 городов страны, который участвует в масштабном выставочном проекте "О, Гавана", посвященном 500-летию столицы Республики Куба и 120-летию установления дипломатических отношений между странами.
Как сообщает Министерство культуры региона, стартует выставка в январе 2021 года в Москве и в будущем она проедет по государственным художественным музеям Урала, Сибири и Дальнего Востока. Зрители смогут увидеть более 100 произведений российских художников, посвященных столице Острова свободы.
Организатором проекта выступает посольство Республики Куба в России совместно с Российской академией художеств и общественной организацией "Бюро творческих экспедиций художников".
В ведомстве отметили, что в торжественных церемониях открытия выставки планируется участие представителей кубинской стороны, известных российских художников и искусствоведов.
Комментарии
В\на Кубе, говорят, неплохо развит секс туризм? Правда, нет?
Шо, опять праздновать??? День города уже отпраздновали с размахом....
Правда. При средней зарплате $30 иностранцы могут много что купить. Но главное, что куба под США не легла, а то получали бы в месяц по $2500.
За чей счёт праздничный банкет ? Квасные патрики , как всегда , в неведенье в таких случаях ?
А зачем?
За чей счёт праздничный банкет ?
Это не вопрос. Если Россия оплатила восстановление купола Национального Капитолия в Гаване, то уж за банкет в России точно заплатит Россия.
Это не вопрос. Если Россия оплатила восстановление купола Национального Капитолия в Гаване, то уж за банкет в России точно заплатит Россия.
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А если подумать ширшеЕ и глубжеЕ ?
* Россия любит прощать долги, в том числе - КУбе простили. А вот банкет - из кармана налогоплательщика, патамушта действие короткое, расчёт - быстрый. Как-то так. )
Обязательно надо сходить В 2012 отдыхал на Кубе, это был "обалденный" отдых. Одни прекрасные слова в адрес Кубы.
На аватарке текст: "Куба посылает докторов, а не бомбы"
22.10.2020 18:14
almas
На аватарке текст: "Куба посылает докторов, а не бомбы"
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А ещё она послала Россию после визита Путина в 2014 году, так и не ответив на жест доброй воли.
* на бомбы у Кубы до сих пор денег нет и не будет от слова "никогда" , ибо геморрой легко будет излечен дядей Сэмом в этом случае превентивно.
22.10.2020 17:17
- гость -
Но главное, что куба под США не легла, а то получали бы в месяц по $2500.
Да ладно!Украина например легла под США, но что-то никто там не стал получать по две с половинной тонны баксов.Мечтатели х.((
Интересно,наши военные оставили на территории Кубы неприятные сюрпризики для пиндостана?
Украина например легла под США, но что-то никто там не стал получать по две с половинной тонны баксов.
А вы хотели всё и сразу? Так только в сказках. Пока они создадут цивилизованную страну с развитой экономикой уйдут десятилетия. Но динамика вполне очевидна. Вот вам средняя зарплата в Украине, по годам, в долларах США разумеется.
2015 213,8
2016 173,4
2017 221,5
2018 275,3
2019 332,3
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