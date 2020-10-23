Часть территории Алтайского края 23 октября накроет снегом, следует из прогноза синоптиков регионального Гидрометцентра.

Сначала обильные снегопады пройдут в восточных районах, а на следующий день – уже практически по всему региону.

Метеорологи уточняют, что снежный покров будет временным. Он может растаять уже в воскресенье, когда вместе с мокрым снегом прогнозируют дождь. Ожидается и гололедица.

Как ранее писал amic.ru, метеоролог центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в России будет "нормальной, в отличие от предыдущей". Тишковец отметил, что показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы. При этом, по словам метеоролога, в декабре может быть повышенное количество осадков.