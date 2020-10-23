Жительница Барнаула возмутилась требованию детсада предоставить рисунки на конкурс

Жительница Барнаула возмутилась требованию одного из детсадов Барнаула предоставить на конкурс рисунки, выполненные родителями. Пост опубликован на странице barnaul_news в Instagram.

"Просьба повлиять на ситуацию. В детском садике запросили рисунки на конкурс по теме "Я и мой питомец". Причем запрос поступил в четкой формулировке: кто из родителей отличной рисует, предоставьте качественные работы. Это вообще что такое? Конкурс направлен на развитие талантов детей, а никак не на раздувание эго родителей", – пишет горожанка.

Впрочем, большинство комментаторов не поддержало возмущение женщины. "Как по мне, рисовать и делать поделки со своими детьми – это позволяет сблизиться", "Путину напишите, чтобы меры принял", "Это, конечно, главная проблема 2020 года", "Садик и начальная школа – это кто лучше из родителей слепит и нарисует", – пишут барнаульцы под постом.