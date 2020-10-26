По следам людей. На набережной Барнаула появится новая лестница

На набережной Барнаула готовятся построить новую лестницу на месте "народного" спуска.
Сигналом для создания новых пролетов послужила вытоптанная жителями города "козья тропка". На участке уже вбили сваи для будущей лестницы.
Кроме того, на склонах вдоль Оби высадили высокий кустарник, пишет Толк.
Как ранее сообщил amic.ru, в сквере на площади Октября в Барнауле высадили крупномерные ели. Трехметровые саженцы находятся на газоне вокруг памятника переселенцам на Алтай. Работами по посадке деревьев занимались рабочие МБУ "Благоустройство и озеленение".
В общей сложности предприятие намерено высадить порядка 400 различных деревьев и 1090 кустарников во всех районах Барнаула.
Комментарии
Вот это молодцы!
"Молва гласит о том, как трижды герой социалистического труда, академик Академии Наук СССР И.В.Курчатов, став во главе института, впоследствии получившего название Института атомной энергии, а после смерти академика и его имя, решил проблему хождения по газонам со всей присущей советскому физику фундаментальностью и изящностью решения. Он распорядился не асфальтировать дорожки на прилегающей к институту территории, а дождаться, пока сотрудники института сами протопчут тропинки там, где им удобнее всего ходить. А потом конечно заасфальтировал."
Там такое качество заборов и плитки, что еще одна лестница просто добавит еще один временный и бесхозный обьект
Кроме того, на склонах вдоль Оби высадили высокий кустарник
местную достопримечательность "искусственная оползневая зона", что, хотят ликвидировать что-ли, изверги)))
12:58- гость - " еще одна лестница просто добавит еще один временный и бесхозный обьект"
Козью тропу засыпать, поставить шлагбаум, можно и два, установить противотанковые ежи, колючую проволоку, чтобы не лазили. Для "козлов" установить таблички..Это дешевле, чем еще лестницу сооружать ))