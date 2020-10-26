По следам людей. На набережной Барнаула появится новая лестница

На набережной Барнаула готовятся построить новую лестницу на месте "народного" спуска.

Сигналом для создания новых пролетов послужила вытоптанная жителями города "козья тропка". На участке уже вбили сваи для будущей лестницы.

Кроме того, на склонах вдоль Оби высадили высокий кустарник, пишет Толк.

Как ранее сообщил amic.ru, в сквере на площади Октября в Барнауле высадили крупномерные ели. Трехметровые саженцы находятся на газоне вокруг памятника переселенцам на Алтай. Работами по посадке деревьев занимались рабочие МБУ "Благоустройство и озеленение".

В общей сложности предприятие намерено высадить порядка 400 различных деревьев и 1090 кустарников во всех районах Барнаула.