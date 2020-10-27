Партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов назвал главные признаки прослушки телефона, пишет агентство "Прайм".

По словам эксперта, в плане прослушивания разговоров обычные люди не представляют большого интереса для спецслужб, чего не скажешь о мошенниках, конкурентах и даже родных.

"Признаками прослушки телефона могут быть быстрая разрядка аккумулятора или перегрев гаджета. Если вы нашли в списке программ ту, которую не устанавливали сами – ее лучше удалить по той же причине. Самопроизвольное включение и выключение аппарата – тоже признак слежки", – рассказал Мясоедов, отметив, что эти же факторы могут свидетельствовать и о работе вируса.

Он добавил, что избавиться от слежки поможет смена SIM-карты, паролей, почты и телефона. Однако такой метод сработает только против мошенников, поскольку им потребуется время, чтобы найти новый договор жертвы с оператором. А вот прослушку со стороны родственников заменой телефона остановить не получится, поскольку они и так легко получат доступ к устройству и втайне от владельца установят шпионское ПО.

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