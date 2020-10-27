В барнаульской больнице объяснили, почему тело умершего долго хранили в коридоре

Главный врач барнаульской больницы № 3 Александр Шпиготский прокомментировал информацию из соцсетей о том, что тело умершей женщины несколько дней хранили в коридоре первого этажа.
По его словам, задержка вывоза скончавшихся в медучреждении не превышает 15 часов, и медики в этом не виноваты. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
"Информация значительно искажена. Умерший был упакован в спецмешок и находился на каталке в изолированном от пациентов помещении, – подчеркнул Шпиготский. – Мы бы сами хотели, чтобы этот процесс был значительно ускорен, но, к сожалению, это зависит не от нас".
Руководитель больницы уточнил, что за вывоз отвечают сторонние компании, которые не справляются с объемом работы, чем и вызвана задержка.
Ранее amic.ru писал, что первый зампред комитета по социальной политике Совета федерации Валерий Рязанский заступился за врачей барнаульской больницы, где обнаружили трупы в подвале. Он выразил уверенность, что медики не виноваты в сложившейся ситуации.
Комментарии
Сколько же реально умирает, что такая жуткая ситуация. Ладно выявленных показывают от фонаря, умерших скрывать- преступление.
Руководитель больницы уточнил, что за вывоз отвечают сторонние компании, которые не справляются с объемом работы, чем и вызвана задержка.
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По региону ( !!! )в сутки умирает 10 +/- человек , а в одном городе Барнауле компании, с которыми заключен договор на вывоз умерших , не справляются с объёмом работы.
Сколько можно врать народу ?
это ожидаемо, плановую помощь отменили еще в апреле,
до сих пор нет врачей на местах
люди с болячками застарелыми еще и ковид тут
это ожидаемо, плановую помощь
Это сейчас ковидка, насколько я знаю, так что не в отсутствии плановой помощи дело