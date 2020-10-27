В барнаульской больнице объяснили, почему тело умершего долго хранили в коридоре

Главный врач барнаульской больницы № 3 Александр Шпиготский прокомментировал информацию из соцсетей о том, что тело умершей женщины несколько дней хранили в коридоре первого этажа.

По его словам, задержка вывоза скончавшихся в медучреждении не превышает 15 часов, и медики в этом не виноваты. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

"Информация значительно искажена. Умерший был упакован в спецмешок и находился на каталке в изолированном от пациентов помещении, – подчеркнул Шпиготский. – Мы бы сами хотели, чтобы этот процесс был значительно ускорен, но, к сожалению, это зависит не от нас".

Руководитель больницы уточнил, что за вывоз отвечают сторонние компании, которые не справляются с объемом работы, чем и вызвана задержка.

Ранее amic.ru писал, что первый зампред комитета по социальной политике Совета федерации Валерий Рязанский заступился за врачей барнаульской больницы, где обнаружили трупы в подвале. Он выразил уверенность, что медики не виноваты в сложившейся ситуации.