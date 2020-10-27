Россияне раскупили первую партию iPhone 12

В России раскупили первую партию новых смартфонов компании Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей операторов и крупных магазинов электроники.

Как отметили в МТС, практически всю первую партию новых моделей раскупили за выходные, а спрос на них в два раза превысил продажи iPhone 11 на старте продаж в прошлом году. В "Связном" этот показатель больше в 1,5 раза. В "Билайне", re:Store и группе "М.Видео-Эльдорадо" также заявили о многократном росте продаж и дефиците новинок.

При этом чаще всего флагманы покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани. Самой же востребованной моделью среди россиян оказался iPhone 12 Pro в цвете "тихоокеанский синий", заявили участники рынка.

Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro стартовали в России 23 октября. Цены на младшую модель начинаются от 79 990 рублей, а Pro-версия обойдется минимум в 99 990 рублей. 13 ноября на прилавках появятся еще два iPhone – 12 mini и 12 Pro Max.