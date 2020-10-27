Мужчина четыре месяца живет в шалаше у Барнаулки

Фото: vk.com/barneos22

48-летний житель краевой столицы на протяжении нескольких месяцев живет в шалаше у берега реки Барнаулки, сообщила подписчица паблика Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Мужчина 1972 года рождения живет на берегу реки Барнаулки больше четырех месяцев в самодельном шалаше из полиэтилена, без средств к существованию, еды, лекарств и прочих необходимых вещей в виду понятных причин, – рассказала горожанка. – Незаконно уволили с работы, родственники выжили из дома, человек полностью утратил доверие и надежду на то, что его жизнь может наладиться".

Неравнодушные барнаульцы передали ему продукты и деньги, чтобы помыться в бане. Они утверждают, что мужчина держался сдержанно и ничего не просил.

Вместе с тем ему нужны некоторые вещи первой необходимости. В частности, требуются теплая одежда 48 размера, средства гигиены (влажные салфетки, мыло и т.д.) и еда.

"Что касаемо его нарушенных прав, составлены запросы в ведомства, предоставлены номера телефонов мест временного и постоянного пребывания, подготовлено обращение в трудовую инспекцию, где нам охотно согласились помочь в выяснении причин увольнения", – уточнили в паблике.

Подписчиков призвали не бросать на произвол судьбы попавшего в сложную жизненную ситуацию жителя Барнаула и оказать ему посильную помощь.