40-летняя Ким Кардашьян обнажилась на зависть 20-летним

Известная актриса и фотомодель Ким Кардашьян в честь своего юбилея порадовала поклонников фотографиями в бикини. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Это 40", – лаконично подписала она несколько снимков с пляжа, намекая на 40-летие, которая она отметила 21 октября.

Большинство поклонников по достоинству оценили ее фигуру, над которой, как кажется, время совсем неподвластно.

"Заткнешь за пояс 20-летних", – констатировал один из подписчиков.

Стоит отметить, что в семье Кардашьян своей красотой славится не только сама Ким, но и ее сестра – супермодель Кендалл Дженнер. В прошлом месяце она показала серию откровенных кадров с отдыха.