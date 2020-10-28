40-летняя Ким Кардашьян обнажилась на зависть 20-летним

Известная актриса и фотомодель Ким Кардашьян в честь своего юбилея порадовала поклонников фотографиями в бикини. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
"Это 40", – лаконично подписала она несколько снимков с пляжа, намекая на 40-летие, которая она отметила 21 октября.
Большинство поклонников по достоинству оценили ее фигуру, над которой, как кажется, время совсем неподвластно.
"Заткнешь за пояс 20-летних", – констатировал один из подписчиков.
Стоит отметить, что в семье Кардашьян своей красотой славится не только сама Ким, но и ее сестра – супермодель Кендалл Дженнер. В прошлом месяце она показала серию откровенных кадров с отдыха.
Комментарии
Добрым словом вспоминаю Спид-инфо...
Почему люди боятся сказать правду, а пишут всякие хвалебные оды? Думают, что им что-то перепадет от этой силиконово-масляной муклы или общения с ней?
А в чем правда? Выглядит хорошо, смотреть приятно, а силиконовая она или деревянная по фото не определишь, но глаз радует и в 40
"а силиконовая она или деревянная по фото не определишь"
у вас глаз нету? )))все по фото прекрасно видно. Сделанная грудь, ужасной формы огромная *опа. Я не понимаю что красивого в этой футуристической фигуре?
оппу надо подкачать. чтоб туда можно было кружку с пивом ставить
И действительно, ботекс потрачен не зря хоть взглянуть приятно, в отличии от ботексного обнулёныша.
Ким чоткая!
Про "красиво" я не говорил-"смотреть приятно и глаз радует", а красиво понятие индивидуальное. Видел как-то "Модели плюссссс"- уууу.
Да ладно вам, разок можно шпагу поточить...
фотожоп рулит
Девушка - рубцовский трактор
Трындец... жопа как у буденовской лошади
Хочу увидеть фото до обработки
Посмотрел ее фотки без фотошопа, все очень печально
Кукла сликоновая, б/у, 1 шт.
чем они там .опу наедают, неужели факторами роста для коров?
Хотелось бы посмотреть на эту ...опу через какое то время , ничего не проходит бесследно .
Как обычно, амик без полуголых ни дня. Лучше ж-у покажем, чем тему установки нерегулируемых пешеходных переходов осветим.
Очки хорошие. Отлично подойдут для занятия велоспортом - большие, обтекаемые и боковому обзору не препятствуют.
28.10.2020 11:23
Итальянец
И дешевые, так как без оправы. У меня где валялись такие же.
Что то на этот силикон глаз не ложится и ничего не встает, пойду свою натуральную потискаю.
Ну, так утянуть не дыхнуть не пернуть лифчик кто явно маловат.
Даже боюсь предствить, что Канье Уэст с этим аппаратом вытворяет )))