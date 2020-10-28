Заместитель руководителя аналитического центра "ДОМ.РФ" Никита Белоусов рассказал о том, что цены на новостройки в России с начала года выросли на 10,5%. Об этом сообщает "Интерфакс".

Специалист выделил несколько факторов, которые способствовали этому росту. Во-первых, по его словам, на это повлияла нестабильность рубля. Во время "штормов" на фондовом рынке недвижимость традиционно выступает одним из способов сохранения рублевых накоплений. Второй фактор – субсидирование ставок по ипотеке до 6,5%. По мнению Белоусова, эта мера поддержки стала одной из самых эффективных для отрасли жилищного строительства.

В качестве третьего фактора эксперт назвал рост себестоимости строительства.