Возврат-призрак. Россиянам обещают вернуть несуществующий налоговый вычет

Видеоролик с инструкцией, как вернуть деньги, "гуляет" в мессенджерах и соцсетях. Авторы этой записи называют выдуманный возврат вычетом "на обязательное пенсионное страхование" и уверяют, что его может получить любой работающий россиянин.

Поверив распространителям ложной информации, жители Алтайского края массово подают запросы на получение несуществующего вычета. Но все они получат отказ в следующей формулировке: "Согласно действующему законодательству, налоговая служба предоставляет социальный вычет "по расходам на накопительную часть трудовой пенсии".

Однако и его вправе получить лишь тот налогоплательщик, который уплатил дополнительные взносы на накопительную часть трудовой пенсии самостоятельно.

"Если же эти взносы за налогоплательщика производил его работодатель, права на социальный налоговый вычет физическое лицо не имеет. В декларациях, заполненных с использованием видеоролика, налогоплательщиками заявлены суммы заработной платы, отраженные в справке о состоянии счета в Пенсионном фонде России, с которых работодателями исчислены страховые взносы. В таком случае вычет нормами НК РФ не предусмотрен", – рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц Ирина Смирнова.

Достоверную информацию о предоставляемых ФНС России налоговых вычетах и порядке их получения можно найти на сайте Федеральной налоговой службы в разделе "Налоговые вычеты".

Материалы разработаны в рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и государственной программы Алтайского края "Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае".

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