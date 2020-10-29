Прошедшая сегодня, 29 октября, сессия АКЗС ознаменовалась принятием нескольких важных законопроектов. Ключевым из них стал краевой бюджет на 2021 год. Помимо этого парламентарии ужесточили требования к работе псевдобаров, увеличили на полтысячи прожиточный минимум пенсионера, а также изменили закон о предоставлении участков многодетным семьям. Подробнее о заседании — в обзоре amic.ru.

Три четверти – на социалку

Законопроект "О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" стал важнейшим вопросом повестки октябрьской сессии Заксобрания. Несмотря на замедление экономического развития, основной финансовый документ сохранил социальную ориентированность.

Основную долю расходной части бюджета (74%) составят расходы на содержание и функционирование отраслей социальной сферы. Будут проиндексированы зарплаты бюджетникам и различные соцвыплаты, в том числе жителям сельских территорий. Компенсационные выплаты на питание учащихся будут заменены на ежегодную выплату на подготовку к школе в размере 1000 рублей. На реализацию госполномочий в сфере охраны здоровья регион дополнительно направит 600 млн рублей и еще на 400 млн рублей увеличат региональные отчисления на медицинское обслуживание неработающих граждан.

В ходе обсуждения законопроекта свои предложения высказали руководители фракций и председатели комитетов АКЗС. Спикер Заксобрания Александр Романенко подчеркнул, что вопросы сохранения и индексации всех социальных выплат, а также увеличения ассигнований на сферу здравоохранения были для депутатов принципиальными.

За бюджет в первом чтении проголосовали 52 парламентария, против — 11.

Забегаловкам здесь не место

Еще одним ожидавшимся событием стал законопроект, ограничивающий работу псевдобаров в Алтайском крае. Парламентариям его представил заместитель председателя Общественной палаты региона Василий Куц. Он напомнил, что в апреле Госдума внесла изменения в ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". В результате стало возможно запретить продажу алкоголя в кафе и барах, расположенных на первых этажах жилых домов и прилегающих территориях, если площадь залов обслуживания в данных заведениях меньше 20 кв. м. При этом за регионами оставили право увеличивать минимальную планку площади вплоть до полного запрета деятельности предприятий общепита, расположенных на первых этажах многоэтажек и на прилегающих территориях.

По информации Василия Куца, в Алтайском крае 450 из 1194 объектов розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции с оказанием услуг общественного питания действуют именно в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Из них 190 имеют залы обслуживания меньше 30 кв.м.

ОПАК предложила закрепить минимально возможную площадь зала обслуживания посетителей для предприятий общепита, торгующих алкоголем, расположенных в селах — не менее 20 "квадратов", для аналогичных городских предприятий — не менее 30 "квадратов".

Для того, чтобы предприниматели могли подготовиться к нововведению, предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Депутаты поддержали принятие законопроекта в первом чтении.

Земельный вопрос

Кроме того, парламентарии края поддержали изменения в закон о предоставлении земельных участков для многодетных семей. Проект закона включает критерии нуждаемости и оседлости. На основании Земельного кодекса РФ было предложено предусмотреть требование о том, что многодетные граждане, которые претендуют на получение бесплатного земельного участка, должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Кроме того, для постановки на учет для бесплатного предоставления земельных участков многодетные семьи должны постоянно проживать на территории того города или района Алтайского края, где они встают на учет, не менее двух лет.

Добавим, в регионе насчитывается около 30 тысяч многодетных семей, 12 тысяч из них уже заявили о своем желании реализовать право на получение земельного участка. Около пяти тысяч этих семей проживает в Барнауле. "Законопроектом уточнено, что многодетные граждане имеют право на предоставление в собственность бесплатно самостоятельно выбранного ими земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по месту постановки на учет, за исключением территории городского округа — города Барнаула Алтайского края.

При этом для граждан, состоящих на учете на территории краевого центра, земельные участки в рамках самостоятельного поиска могут быть предоставлены на территории иных муниципальных районов или городских округов Алтайского края", — уточнила представитель губернатора и правительства в АКЗС в Стелла Штань.

Помощь для пенсионеров

Наконец, сегодня депутаты своим решением увеличили прожиточный минимум пенсионера в Алтайском крае на 501 рубль, до 9573 рублей.

"Размер прожиточного минимума пенсионера принимается для того, чтобы те граждане, у кого пенсия ниже этого показателя, получали социальную доплату к пенсии из федерального бюджета", — сообщила председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко.

За год размер прожиточного минимума вырос на 7,6%, что выше уровня инфляции. Доплату к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в Алтайском крае будут получать 94 тысячи человек.