Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,6 млн человек

За прошедшие сутки в России зафиксировали 18 140 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперштаб. Общее число заразившихся теперь составляет 1 618 116 человек.

Больше всего больных выявили в Москве (+4952 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+854) и Московской области (+535). Алтайский край (+217) по показателям суточного прироста расположился на 16-й строчке.

Выздоровели за все время 1 215 414 пациентов. За сутки из больниц выписали 14 854 человека.

Умерли еще 334 заболевших коронавирусом. Всего в России скончались 27 990 пациентов.

В общей сложности в стране провели 59,8 млн тестов на COVID-19. При этом 582 тысячи исследований сделали за последние сутки.