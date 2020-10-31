Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,6 млн человек

За прошедшие сутки в России зафиксировали 18 140 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперштаб. Общее число заразившихся теперь составляет 1 618 116 человек.
Больше всего больных выявили в Москве (+4952 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+854) и Московской области (+535). Алтайский край (+217) по показателям суточного прироста расположился на 16-й строчке.
Выздоровели за все время 1 215 414 пациентов. За сутки из больниц выписали 14 854 человека.
Умерли еще 334 заболевших коронавирусом. Всего в России скончались 27 990 пациентов.
В общей сложности в стране провели 59,8 млн тестов на COVID-19. При этом 582 тысячи исследований сделали за последние сутки.
Комментарии
Не пора ещё оплачиваемые выходные делать, самоизоляцию и закрывать предприятия?
Страна трещит по швам, а старикашка в бункере наслаждается параллельной реальностью
Вчера ходил к родителям 7 км, назад через магазины еще 8 км и вечером еще 5 км. Итого 20 км. 7 км прошел за 1 час десять минут. Чтобы не заболеть не пользуйтесь общественным транспортом.