В центре "Мой бизнес" реализуют проект по подготовке менторов

В центре "Мой бизнес" прошел первый этап программы "Подготовка менторов". В течение трех недель эксперты работали с бизнесменами региона. Участники разобрали такие темы, как "Управление личной эффективностью", "Изучение голоса как ресурса управления и медийности", "Личный бренд предпринимателя" и "Работа в паре "ментор – менти".

"Многим начинающим предпринимателям нужна помощь и сопровождение опытных наставников. Это помогает пережить кризисные моменты на стадии запуска бизнеса. Мы бы хотели, чтобы каждый из предпринимателей, прошедших обучение по менторству, стал амбассадором центра "Мой бизнес". Вместе мы будем работать в направлении развития предпринимательства региона", – отметила руководитель Центра поддержки предпринимательства Ирина Черепанова.

Участники отметили важность и своевременность обучения. По словам участницы Анны Пономаревой, менторство – это отличный способ передачи знаний и опыта молодым специалистам.

"Мы развиваем свой бизнес тогда, когда растет и развивается наша команда. Уже после первой лекции я начала применять знания на практике, на своих сотрудниках. Мы стали намного лучше понимать друг друга", – говорит основатель интернет-агентства полного цикла Adelfo Studio Анна Пономарева.

Участница Инна Бурюк, редактор ГТРК Алтай и член правления РОО "Союз Лидеров Алтайского края", отметила, что программа дала ей много новой информации, а спикеры-практики зарядили оптимизмом, желанием развиваться и пробовать себя в новом статусе.

"Теперь я понимаю, что частично занималась менторством долгие годы, по-дружески консультируя знакомых политиков и предпринимателей. "Подготовка менторов" стала для меня стартовой площадкой для освоения новых проектов и получения новых знаний", – прокомментировала Инна Бурюк.

Участник Евгений Русин, директор ООО "Институт биорегуляции и физиологии человека", ментор в области промышленного производства, рассказал, что в процессе обучения удалось обрести понимание, кто такой ментор и как он может работать с подопечным.

"Менторство – современное прочтение наставничества, а каждый из нас в той или иной степени наставник. И участие в этой программе было основано на желании сравнить знания, полученные своим опытом, со знаниями, которые в настоящее время может дать "академическая наука", – сказал Евгений Русин.

На этом этапе работа с менторами не закончена. В начале следующего года участники получат возможность протестировать роль наставников в крупном проекте для начинающих предпринимателей, которым необходима помощь и сопровождение бизнеса.

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