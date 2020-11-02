Пьяная жительница Алтайского края зарезала своего возлюбленного

47-летнюю жительницу одного из сел Усть-Калманского района признали виновной в умышленном убийстве сожителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в феврале 2020 года пьяная женщина несколько раз ударила ножом своего возлюбленного. От полученных ранений 36-летний мужчина скончался на месте. Как отметили следователи, мотивом для преступления стали длительные конфликтные отношения неофициальных супругов.

В результате суд признал подсудимую виновной и дал ей восемь лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что житель Рубцовска убил сожительницу из-за отказа идти за спиртным. Во время ссоры мужчина несколько раз ударил подругу головой о дверной косяк, что и стало причиной ее гибели.